L’Etiopia prevede di piantare oltre 8 miliardi di piantine nell’ambito della campagna ampliata di riforestazione Green Legacy
Redazione
- Etiopia

L’Etiopia prevede di piantare oltre 8 miliardi di piantine nell’ambito della campagna ampliata di riforestazione Green Legacy

L’Etiopia prevede di piantare oltre 8 miliardi di piantine nell’ambito della campagna ampliata di riforestazione Green Legacy

foto-articolo
Etiopia - 17 Giugno 2026

di Redazione

Condividi: