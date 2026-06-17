L’Etiopia prevede di piantare oltre 8 miliardi di piantine nell’ambito della campagna ampliata di riforestazione Green Legacy

L’Etiopia ha annunciato l’intenzione di piantare oltre 8 miliardi di piantine di alberi durante la prossima stagione delle piogge, nell’ambito del programma nazionale di riforestazione portato avanti attraverso la Green Legacy Initiative del Primo Ministro Abiy Ahmed. Le piantine sono già state preparate per la campagna di messa a dimora di quest’anno, che mobilita i cittadini in tutto il Paese affinché partecipino a interventi di ripristino ambientale su larga scala.

Lanciata nel 2019, la Green Legacy Initiative è diventata uno dei principali programmi ambientali dell’Etiopia. L’iniziativa mira a ripristinare i terreni degradati, ampliare la copertura forestale, rafforzare la resilienza climatica e promuovere la conservazione della biodiversità attraverso la piantumazione massiva di alberi.

Secondo i dati del Governo, negli ultimi sei anni sono già stati piantati oltre 48 miliardi di piantine. Con l’aggiunta dell’obiettivo previsto per quest’anno, l’Etiopia si avvicina ulteriormente al superamento del traguardo di lungo periodo di 50 miliardi di alberi piantati.

La campagna di quest’anno, realizzata durante la stagione delle piogge in Etiopia, dovrebbe mobilitare milioni di etiopi per piantare gli oltre 8 miliardi di piantine preparate nelle aree urbane e rurali, nell’ambito di un più ampio impegno per costruire un’economia verde resiliente al cambiamento climatico.

Occorre inoltre sottolineare che il programma sostiene obiettivi di sviluppo più ampi, incoraggiando la coltivazione di alberi multifunzionali e da frutto, destinati a contribuire non solo al ripristino ecologico, ma anche al miglioramento della sicurezza alimentare.

Preparate oltre 8 miliardi di piantine per la stagione di piantumazione Green Legacy 2026

Il Primo Ministro Abiy ha invitato i cittadini di tutte le regioni e di tutti i settori della società a prendere parte alla campagna, descrivendola come un impegno per “piantare speranza per un domani più verde” e, al tempo stesso, rafforzare l’impegno nazionale per la sostenibilità ambientale. Oltre 8 miliardi di piantine sono pronte per questa stagione di piantumazione Green Legacy.

Il Primo Ministro Abiy Ahmed ha annunciato che oltre 8 miliardi di piantine sono state coltivate e sono pienamente pronte per questa stagione di piantumazione Green Legacy. I preparativi stagionali sono stati completati, evidenziando la necessità di uno sforzo collettivo per “piantare speranza per un domani più verde”.

Negli ultimi sette anni, gli sforzi di mobilitazione pubblica hanno ampliato in modo significativo la copertura forestale nazionale, favorendo una notevole ripresa della superficie forestale, passata dal 17,2% nel 2019 al 24%.

Il focus strategico del programma si è evoluto includendo alberi da frutto come avocado, mango, papaya e meli, con effetti positivi sia sul miglioramento della nutrizione alimentare locale sia sulla generazione di ricavi da esportazione internazionale.

L’iniziativa ha mantenuto un percorso ambizioso verso il raggiungimento dei grandi obiettivi nazionali, attraverso successivi cicli pluriennali di piantumazione.

Nel suo anno inaugurale, nel 2019, la campagna ha coinvolto con successo 20 milioni di cittadini e ha stabilito un primo record, con la piantumazione di 350 milioni di piantine in un solo giorno.

Il 31 luglio 2025, il Paese ha raggiunto un risultato globale straordinario nell’ambito del tema “Rinnovamento attraverso la piantumazione”, mobilitando 27,7 milioni di cittadini per piantare 714,7 milioni di piantine in 12 ore.

La storica campagna di piantumazione in un solo giorno del 2025 ha portato il totale cumulativo delle piantine messe a dimora a 48 miliardi, collocando il Paese ormai a ridosso dell’obiettivo finale di 50 miliardi.

Sul piano internazionale, la Green Legacy Initiative ha rafforzato la solidarietà panafricana condividendo milioni di piantine resistenti ai cambiamenti climatici con i Paesi vicini, tra cui Gibuti, Sud Sudan e Kenya.