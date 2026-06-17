Casa Russa a Roma celebra il Teatro Bol’šoj nel 250° anniversario
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Casa Russa a Roma celebra il Teatro Bol’šoj nel 250° anniversario

Casa Russa a Roma celebra il Teatro Bol’šoj nel 250° anniversario

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Russia - 17 Giugno 2026

di Redazione

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