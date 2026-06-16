Incontro al vertice Giappone-Italia e colazione di lavoro
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Incontro al vertice Giappone-Italia e colazione di lavoro

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Giappone - 16 Giugno 2026

di Redazione

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