L’Italia protagonista alla 75ª edizione del Festival Internazionale di Musica e Danza di Granada con il Maggio Musicale Fiorentino, Einaudi, Odhecaton e il Maestro Riccardo Muti
Bernardo Mancini
- Italia

L’Italia protagonista alla 75ª edizione del Festival Internazionale di Musica e Danza di Granada con il Maggio Musicale Fiorentino, Einaudi, Odhecaton e il Maestro Riccardo Muti

L’Italia protagonista alla 75ª edizione del Festival Internazionale di Musica e Danza di Granada con il Maggio Musicale Fiorentino, Einaudi, Odhecaton e il Maestro Riccardo Muti

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Italia - 15 Giugno 2026

di Bernardo Mancini

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