L’ambasciatore colombiano in Italia sta portando avanti un programma culturale in Grecia nell’ambito del LEA Festival.

Nell’ambito del Piano per la Promozione della Colombia all’Estero (PPCE), l’Ambasciatrice della Colombia in Italia, accreditata anche presso la Repubblica Ellenica, Ligia Margarita Quessep Bitar, ha portato avanti un importante programma culturale ad Atene nell’ambito del XVIII Festival Iberoamericano di Letteratura LEA, uno dei più importanti spazi per la promozione della letteratura, delle arti e del dialogo interculturale tra l’IberoAmerica e la Grecia, che si svolge annualmente ad Atene e in altre città del paese ellenico.

Il programma è iniziato con la partecipazione all’inaugurazione del Salone dell’Umorismo, tenutosi presso l’Istituto Cervantes di Atene, insieme a rappresentanti del corpo diplomatico latinoamericano e spagnolo, nonché a membri dell’Istituto Quevedo di Arti Umoristiche e dell’Università di Guadalajara. La mostra, curata dalla rinomata artista colombiana Adriana Mosquera Soto, “Nani”, ha riunito opere di importanti vignettisti iberoamericani ed è servita come sede per l’annuncio dei vincitori del concorso di vignette LEA. In questa occasione, l’artista colombiana Elena Ospina ha ricevuto la seconda menzione d’onore, a testimonianza della qualità e della portata internazionale dell’umorismo grafico colombiano.

Successivamente, l’Ambasciatore ha partecipato alla discussione sull’umorismo grafico, la caricatura e la promozione della lettura, uno spazio in cui si è riflettuto sul ruolo dell’arte e dell’umorismo come strumenti per promuovere la creatività, l’istruzione e il pensiero critico.

Durante la sua visita ad Atene, l’Ambasciatrice ha anche avuto un incontro di lavoro con la Direttrice dell’Istituto Cervantes di Atene, Coral Martínez Íscar, con la quale ha scambiato idee su possibili collaborazioni per promuovere attività culturali in Grecia e a Cipro. Tra le iniziative discusse figuravano progetti relativi alla letteratura, al cinema, alla traduzione e alla diffusione della cultura colombiana nella regione.

Ha inoltre incontrato importanti rappresentanti del settore culturale greco, tra cui la manager culturale Elpida Skoufalus, la traduttrice e scrittrice Agathi Dimitrouka e il produttore cinematografico Stephen Kollias, accompagnati da Adriana Martínez, direttrice del LEA Festival. L’incontro ha offerto l’opportunità di esplorare nuove strade di cooperazione per lo sviluppo delle attività culturali colombiane in Grecia in ambiti quali la letteratura, il cinema, le arti performative e la promozione artistica.

L’Ambasciatore ha partecipato anche alla cerimonia di apertura del Festival, un evento che ha riunito rappresentanti del corpo diplomatico iberoamericano accreditato ad Atene, membri del governo greco e personalità di spicco del settore culturale. Durante la cerimonia, il Premio LEA per la Traduzione Letteraria è stato assegnato a Xristos Siorikis e Mary Gioia per la loro traduzione dell’opera di María Zambrano, *La tumba de Antígona* (La tomba di Antigone), e gli scrittori Selma Ancira e Vicente Fernández sono stati premiati per il loro prezioso contributo al mondo della letteratura.

Durante il festival, l’Ambasciatore ha anche presieduto un incontro che ha riunito la Direttrice del LEA Festival, Adriana Martínez; la Direttrice dell’Istituto Cervantes di Atene, Coral Martínez Íscar; la Direttrice dell’Hay Festival, Cristina Fuentes; e gli artisti colombiani partecipanti all’evento di quest’anno: Adriana Mosquera Soto (Nani), Iván Onatra, Miguel Acevedo, Julia Guerrero e Omar Figueroa Turcios. L’incontro ha offerto l’opportunità di condividere esperienze e individuare nuove modalità per rafforzare la presenza della cultura colombiana nei festival internazionali, nonché di sviluppare iniziative congiunte con partner strategici e missioni diplomatiche accreditate in Grecia.

Uno dei momenti salienti del programma culturale è stata l’inaugurazione della mostra “Gabriel García Márquez: Un viaggio visivo”, presentata dall’Ambasciatrice Quessep. Nel suo intervento, l’Ambasciatrice ha sottolineato la vita, l’opera e l’eredità universale del premio Nobel colombiano, evidenziando come la mostra permetta ai visitatori di esplorare i momenti più emblematici della sua carriera personale e letteraria, avvicinando il pubblico greco al ricco patrimonio culturale e narrativo della Colombia. La mostra ha presentato opere di Julia Guerrero, Iván Onatra e Omar Figueroa Turcios, che hanno offerto un’interpretazione visiva della vita e dell’universo creativo di Gabriel García Márquez.

La partecipazione attiva della Colombia al XVIII Festival di Letteratura Iberoamericana LEA riafferma il ruolo della cultura come strumento per avvicinare i popoli e rafforza i legami di amicizia e cooperazione tra Colombia, Grecia e l’intera comunità iberoamericana.