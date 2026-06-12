Evento di solidarietà in ambasciata con caritas españa

L’Ambasciata d’Italia a Madrid in collaborazione con l’associazione Solidarietà italiana, ha accolto ieri il Presidente di Caritas España, Manuel Bréton, per presentare alla comunità italiana di Madrid un progetto di beneficenza teso a sostenere il Centro Gerontologico rurale di assistenza diffusa di Brea de Tajo.

Nel suo saluto ai presenti, l’Ambasciatore Giuseppe Buccino Grimaldi ha ricordato come, nel quadro dell’attività di diplomazia della solidarietà fortemente sostenuta dal MAECI, l’Italia si caratterizzi per la sua natura solidale, che affonda le radici in un umanesimo aperto, inclusivo e profondamente europeo.

La Presidente della “Solidarietà Italiana”, Valeria Marconi, ha appoggiato questo progetto che riflette i valori dello statuto della storica Associazione italiana di Madrid, la cui fondazione quale Società Italiana di Beneficenza risale al 1891.

Dal suo lato, lo stesso Presidente di Caritas España Bretón ha accolto calorosamente questo gesto di apertura della comunità e delle istituzioni italiane verso l’inclusione sociale nel rispetto della persona umana, sottolineando come spesso gli anziani vivano ai margini e necessitino di attenzioni e cure costanti in una società sempre più veloce e complessa.