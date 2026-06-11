All’Ambasciata di Romania, un volume racconta due secoli di legami tra Italia e Romania

Il 10 giugno 2026, nell’ambito dell’Anno Culturale Romania–Italia, S.E. Gabriela Dancău, Ambasciatrice di Romania in Italia, ha ospitato presso l’Ambasciata di Romania a Roma la presentazione del numero speciale della rivista Il Veltro – Rivista della Civiltà Italiana. Fondata nel 1957 e oggi diretta da Claudia Cappelletti, la rivista dedica questo numero alle relazioni storiche, culturali e politico-diplomatiche tra i due Paesi.

Il volume, coordinato scientificamente dal professor Francesco Guida, eminente storico specialista della Romania e dell’Europa sudorientale, raccoglie contributi di studiosi italiani e romeni e ripercorre i rapporti bilaterali dalla prima metà dell’Ottocento ai giorni nostri. Un’opera che, nelle parole dell’ambasciatrice, non rappresenta soltanto un’iniziativa editoriale, ma «un gesto di amicizia intellettuale e una testimonianza di fiducia culturale».

Alla presentazione sono intervenuti il professor Alberto Basciani, docente al Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Roma Tre, e il professor Cristian Luca, nuovo direttore dell’Accademia di Romania a Roma. Entrambi hanno percorso le tappe principali di una relazione bilaterale che attraversa il Risorgimento, il Novecento e la transizione democratica romena, sottolineando come i due Paesi abbiano saputo costruire legami duraturi anche nei momenti in cui i rapporti ufficiali erano più deboli.

Il contesto attuale dà peso concreto a questo intreccio: i cittadini romeni residenti in Italia sono oggi oltre un milione, la comunità straniera più numerosa nel Paese secondo i dati ISTAT. L’ambasciatrice Dancău ha ricordato come questo legame affondi le radici nella comune matrice latina, nella parentela linguistica e in secoli di scambi intellettuali, prima ancora che diplomatici. Una prossimità che nel tempo si è tradotta in rapporti accademici, collaborazioni economiche e, negli ultimi anni, in una convergenza politica sempre più strutturata, culminata nel Vertice Intergovernativo del 2024 e nel rilancio del Partenariato Strategico Consolidato tra i due Paesi.

Tra i presenti anche Alfredo Maria Durante Mangoni, già ambasciatore d’Italia a Bucarest e oggi Coordinatore nazionale dell’Iniziativa Centro-Europea (InCE).

Il numero speciale de Il Veltro è disponibile su www.ilveltrorivista.eu