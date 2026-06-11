A Roma Ambasciata E.F.D.R. per rafforzare la cooperazione con l’Università del Casinò Italiana e per gettare le basi per il prossimo programma di sensibilizzazione, si è tenuto un forum di discussione nel campus universitario con la presenza del presidente e degli amministratori, dei rappresentanti degli studenti e degli studenti etiopi.

Più di mille studenti etiopi stanno studiando in diverse università d’Italia. Tra questi, l’Università di Casinò è il maggior numero di studenti.

In questa giornata, l’ambasciatore dell’EFDRE in Italia, sua eccellenza Demitu Hambisa ha affrontato le questioni attuali del nostro Paese e ha dichiarato che l’Etiopia è sulla strada dello sviluppo. Studenti etiopi che hanno avuto la possibilità di studiare all’estero per contribuire allo sviluppo e allo sviluppo del paese trasferendo nel loro paese le conoscenze, l’esperienza e la tecnologia ottenute durante gli studi. Oltre ad aumentare l’accesso ai servizi e alle procedure del consolato e ad aprire da vicino i servizi agli studenti, l’ambasciatore ha espresso la piena fiducia che l’ambasciata è pronta a fornire agli studenti l’aiuto di cui hanno bisogno.

Professor Marco Del Izola, Rettore dell’Università del Casinò (Prof. Marco Dell’Isola), da parte sua, i dirigenti dell’università hanno dichiarato di lavorare a stretto contatto per fornire istruzione gratuita agli studenti etiopi, e hanno espresso la loro dichiarazione sui temi che dovrebbero essere lavorati insieme in futuro e sulle attività complessive di servizio dell’università. Apprezzando il fatto che gli studenti etiopi sono forti e hanno una buona etica nella loro istruzione, hanno sottolineato la speranza che questa opportunità venga rafforzata.

Il servizio consolato è stato reso disponibile sul posto per gli studenti che necessitano di servizi sul palco.