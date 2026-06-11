Si è tenuta una discussione con i dirigenti dell’università e gli studenti etiopi dell’Università del Casinò Italiani.
Redazione
- Etiopia

Si è tenuta una discussione con i dirigenti dell’università e gli studenti etiopi dell’Università del Casinò Italiani.

Si è tenuta una discussione con i dirigenti dell’università e gli studenti etiopi dell’Università del Casinò Italiani.

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Etiopia - 11 Giugno 2026

di Redazione

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