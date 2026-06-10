Un pomeriggio di note: Ana Paula Rodríguez Núñez in concerto alla Casa Argentina

Il prossimo 18 giugno, alle ore 18:00, la Sala Ginastera della Casa Argentina si trasformerà in un palcoscenico di suoni e suggestioni. Protagonista della serata sarà Ana Paula Rodríguez Núñez, giovane pianista argentina di talento straordinario, che porterà il pubblico in un viaggio musicale tra le grandi tradizioni del repertorio internazionale e le radici più autentiche della musica del suo paese.

Un’artista da scoprire

Ana Paula Rodríguez Núñez appartiene a quella generazione di musicisti che porta con sé la doppia eredità di una formazione rigorosa e di una sensibilità profondamente radicata nella propria cultura. La pianista, formatasi nel solco della grande scuola pianistica argentina — che ha dato al mondo interpreti e compositori di fama internazionale — si distingue per la maturità espressiva e la capacità di costruire un dialogo autentico con il pubblico. Salire su un palco è per lei un atto di comunicazione prima ancora che di esibizione: ogni nota è una parola, ogni frase musicale un pensiero condiviso.

Il repertorio della serata

Il programma del concerto abbraccia due anime musicali complementari. Da un lato, brani di maestri internazionali che hanno segnato la storia della musica colta europea e mondiale, pagine che parlano il linguaggio universale della grande tradizione pianistica. Dall’altro, musiche emblematiche dell’Argentina, composizioni che racchiudono l’identità sonora di un intero continente: l’ardore del tango, la malinconia delle pampas, la vivacità ritmica del folclore rioplatense, forse persino qualche omaggio al grande Alberto Ginastera, il compositore a cui è intitolata la stessa sala che ospiterà l’evento.

Proprio la Sala Ginastera rappresenta, in questo senso, una cornice di straordinario valore simbolico. Dedicata al compositore che più di ogni altro ha saputo fondere avanguardia europea e tradizioni popolari argentine in una voce originale e inconfondibile, essa accoglie idealmente un concerto che si muove tra queste stesse tensioni creative.

Casa Argentina: un ponte tra culture

La Casa Argentina a Roma non è solo una sede istituzionale, ma un luogo di incontro e di scambio culturale che, nel corso degli anni, ha saputo coltivare legami profondi tra la comunità argentina in Italia e il pubblico romano. Ospitare un concerto come questo significa rinnovare quella missione: portare a Roma la voce viva della cultura argentina, nella sua forma più alta ed evocativa, quella della musica eseguita dal vivo.

Un appuntamento da non perdere

Il concerto del 18 giugno si configura come uno di quegli eventi capaci di creare una memoria condivisa. Ascoltare una giovane artista argentina in una sala dedicata a Ginastera, nel cuore di Roma, è un’esperienza che supera la semplice fruizione musicale: è un incontro tra mondi, un dialogo tra tradizioni, un momento di quella bellezza che unisce le persone al di là delle distanze geografiche e culturali.

L’ingresso è aperto a tutti coloro che desiderano vivere un pomeriggio all’insegna della grande musica e della cultura argentina. L’appuntamento è fissato per le ore 18:00: un’ora perfetta per lasciarsi trasportare dalla musica prima che cada la sera su Roma.