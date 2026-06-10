Inaugurazione dell’impianto “renopool” di eni plenitude a badajoz

L’Ambasciata d’Italia a Madrid ha partecipato oggi all’inaugurazione ufficiale dell’impianto “Renoopol” di ENI Plenitude a Solana de los Barros, nella provincia di Badajoz, Comunità Autonoma dell’Estremadura.

Si tratta del più grande progetto fotovoltaico a livello mondiale realizzato da Plenitude, con una capacità installata totale di 330 MW. La costruzione dell’impianto è iniziata a febbraio del 2024 con la struttura nord, entrata in funzione nel giugno del 2025, e si è ora conclusa con l’avvio dell’impianto sud. Grazie a circa 565.000 moduli solari bifacciali, si prevede che Renopool generi circa 670 GWh di energia elettrica rinnovabile all’anno.

Lo sviluppo del progetto ha prestato particolare attenzione alla protezione del patrimonio archeologico e ambientale della zona.

Presente in Spagna dal 2021, Plenitude dispone attualmente di circa 1,8 GW di capacità installata da fonti rinnovabili nel paese, con progetti di eolico e solare in otto Comunità Autonome.