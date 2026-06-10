San Marino tesse nuove reti economiche a Istanbul: si conclude la missione istituzionale guidata dal Segretario Fabbri

Due giorni intensi, un’agenda fitta e l’obiettivo dichiarato di agganciare uno dei mercati più dinamici dell’area euro-mediterranea. Il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, Rossano Fabbri, traccia un bilancio decisamente positivo della trasferta istituzionale a Istanbul, svoltasi l’8 e il 9 giugno. Al centro dei colloqui, l’attrazione di capitali esteri e il posizionamento strategico del Titano come varco d’accesso privilegiato per le imprese turche dirette verso il continente europeo.

La prima tappa ha toccato il cuore pulsante dell’economia locale, la Camera di Commercio di Istanbul (Ito). Qui, accolto dal membro del consiglio direttivo Salih Sami Atılgan, il Segretario di Stato ha illustrato a una platea selezionata di imprenditori i punti di forza del sistema sammarinese. Non si è parlato di teoria, ma di fatti: stabilità istituzionale, regimi fiscali agili e, soprattutto, quel quadro normativo d’avanguardia che regola le sandbox dedicate alle realtà tecnologiche innovative. Le risposte del mercato sono state immediate e concrete.

Il ritmo degli incontri si è fatto ancora più serrato nella giornata successiva, interamente dedicata al tessuto industriale e finanziario di vertice. Fabbri ha aperto i lavori confrontandosi con il Consiglio per le Relazioni Economiche Esterne della Turchia (Deik), rappresentato da Lale Cander, presidente del Consiglio d’Affari Turchia-Italia. Subito dopo, i riflettori si sono spostati sul Business Forum organizzato in stretta sinergia con TÜSİAD, la potente associazione dell’industria turca. Un momento di raccordo fondamentale per mostrare come la certezza del diritto e la flessibilità burocratica di una piccola Repubblica possano fare la differenza per chi investe su scala globale.

L’appuntamento politicamente più rilevante si è consumato nel pomeriggio, grazie al faccia a faccia operativo con Burak Dağlıoğlu, presidente dell’Ufficio Investimenti e Finanze della Presidenza della Repubblica di Turchia. Subito dopo, la sessione “San Marino Doing Business”, coordinata da Süleyman Sönmez, ha permesso di stringere i contatti con i principali operatori finanziari della metropoli, prima di concludere i lavori con le riflessioni macroeconomiche offerte da Orhan Turan, vicepresidente dell’alto consiglio consultivo di TÜSİAD.

“Una trasferta che entra con decisione nella fase della concretezza operativa” ha commentato il Segretario Fabbri. “I partner turchi hanno mostrato un interesse reale per le peculiarità del nostro ecosistema economico. Offriamo certezza del diritto, flessibilità normativa e un regime fiscale altamente competitivo. Per i gruppi industriali, commerciali e finanziari di Istanbul che mirano al mercato europeo, il Titano rappresenta una piattaforma d’accesso ideale. Il nostro compito è trasformare i contatti in intese industriali e scientifiche durature. Il lavoro insomma comincia adesso”.

Segreteria di Stato per l’Industria, il Commercio, l’Artigianato, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport