Investimenti spagnoli in Italia, un asse strategico che guarda al futuro europeo

La terrazza della Residenza dell’Ambasciatore di Spagna a Roma, affacciata su uno dei panorami più suggestivi della Capitale, ha ospitato la presentazione della terza edizione del Barometro sul Contesto e sulle Prospettive degli Investimenti Spagnoli in Italia. Un appuntamento ormai consolidato che, oltre ai numeri, restituisce una fotografia dello stato di salute delle relazioni economiche tra due Paesi sempre più vicini sul piano industriale e strategico.

La serata si è svolta in un’atmosfera elegante e informale, con un ricevimento al tramonto che ha accolto rappresentanti delle istituzioni, manager e imprenditori dei principali gruppi spagnoli e italiani. Ma dietro la cornice mondana è emerso un messaggio preciso: la collaborazione economica tra Italia e Spagna non è più soltanto una relazione commerciale consolidata, bensì una componente essenziale della competitività europea.

Ad aprire i lavori è stato l’ambasciatore di Spagna, che ha sottolineato come il Barometro sia diventato negli anni uno strumento di analisi e confronto capace di misurare l’evoluzione degli investimenti e delle aspettative delle imprese. I dati anticipati durante l’incontro confermano una tendenza positiva. Lo stock degli investimenti spagnoli in Italia ha raggiunto livelli significativi, contribuendo alla creazione di oltre 80 mila posti di lavoro, mentre circa il 90% delle aziende spagnole già presenti nel Paese prevede di rafforzare ulteriormente la propria presenza nei prossimi cinque anni.

Numeri che testimoniano la fiducia nel sistema economico italiano e che assumono un significato particolare in una fase internazionale caratterizzata da instabilità geopolitica, tensioni commerciali e profonde trasformazioni industriali.

Nel suo intervento, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha insistito proprio sul concetto di complementarità tra i modelli economici dei due Paesi. Se la Spagna viene considerata un esempio nella capacità di garantire costi energetici competitivi e di attrarre investimenti grazie a un mix energetico diversificato, l’Italia continua a distinguersi per la forza del proprio tessuto produttivo e per la capacità di esportazione, che la colloca stabilmente tra le principali economie manifatturiere mondiali.

L’energia è stata uno dei temi centrali della discussione. Urso ha indicato la necessità per l’Italia di recuperare competitività attraverso un nuovo equilibrio tra fonti rinnovabili e nucleare di nuova generazione, sottolineando come molte imprese spagnole siano già protagoniste degli investimenti nel settore energetico italiano.

Ma il vero filo conduttore dell’incontro è stato il richiamo a una visione europea condivisa. Più volte è emersa l’idea che Italia e Spagna possano svolgere insieme un ruolo di primo piano nella costruzione di una politica industriale continentale più forte, capace di affrontare la concorrenza globale e di difendere il sistema multilaterale degli scambi.

In questo quadro, gli accordi commerciali con l’America Latina, il rafforzamento delle relazioni con il Messico e le opportunità offerte dal continente africano sono stati indicati come terreni naturali per nuove partnership tra imprese italiane e spagnole.

La parte iniziale della conferenza ha dunque restituito l’immagine di una relazione bilaterale matura, fondata non soltanto sugli investimenti ma su una crescente convergenza strategica. Una collaborazione che, nelle intenzioni dei protagonisti, punta a trasformare due economie nazionali competitive in una forza comune al servizio della crescita europea.