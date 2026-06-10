Brancusi tra Roma e l’infinito: quando la cultura diventa dialogo europeo

Ai Mercati di Traiano, nel cuore monumentale di Roma, la presentazione del catalogo della mostra “Constantin Brancusi. Le origini dell’infinito” ha rappresentato molto più di un appuntamento editoriale. È stata l’occasione per riflettere sul valore culturale e simbolico di un’esposizione che mette in dialogo due tradizioni, quella romena e quella italiana, attraverso uno dei più grandi protagonisti della scultura del Novecento.

L’evento, ospitato presso l’Ambasciata di Romania e inserito nel programma dell’Anno culturale Romania-Italia 2026, ha riunito rappresentanti istituzionali, studiosi e curatori che hanno contribuito alla realizzazione di un progetto destinato a lasciare un segno duraturo. Al centro degli interventi è emersa una convinzione condivisa: Brancusi non appartiene soltanto alla storia dell’arte romena, ma a un patrimonio culturale europeo che continua a interrogare il presente.

Il catalogo, frutto della collaborazione tra musei, istituzioni e specialisti dei due Paesi, si propone come una vera estensione critica della mostra. Non una semplice raccolta di immagini e saggi, ma uno strumento capace di accompagnare il visitatore nella comprensione delle radici profonde della ricerca artistica di Brancusi.

La tesi che attraversa l’intero progetto è affascinante: le “origini dell’infinito” non si trovano in una sola tradizione, ma nell’incontro tra mondi diversi. Da un lato la cultura popolare dell’Oltenia, la regione romena dove l’artista trascorse l’infanzia, con il suo universo simbolico fatto di legno scolpito, motivi geometrici e spiritualità contadina. Dall’altro la formazione accademica e il confronto con la classicità greco-romana, studiata attraverso modelli e opere che hanno contribuito a plasmare il suo linguaggio.

La mostra evita però ogni lettura semplicistica. Brancusi non viene presentato come un artista che copia il folklore o che riprende passivamente la tradizione classica. Al contrario, emerge la figura di un autore che ha saputo risalire alle sorgenti stesse delle forme, trasformando esperienze culturali differenti in una grammatica universale. Come è stato ricordato durante la presentazione, la sua arte non imita il passato: ne distilla l’essenza.

In questo senso, la scelta dei Mercati di Traiano appare particolarmente significativa. Le sculture di Brancusi dialogano con la pietra antica di Roma in una relazione che va oltre il semplice allestimento. La stratificazione storica del sito, la vicinanza alla Colonna Traiana e la memoria dell’antichità conferiscono alle opere una risonanza speciale. Qui il rapporto tra origine e modernità diventa tangibile.

L’esposizione e il catalogo raccontano dunque un artista che ha trasformato la scultura in un atto di rivelazione. Nelle sue opere la forma si fa essenza, la materia diventa memoria e la semplicità si traduce in conquista spirituale. L’infinito evocato da Brancusi non è soltanto una dimensione estetica: è uno sguardo rivolto oltre il visibile, verso ciò che accomuna culture, epoche e popoli.

In un tempo in cui l’Europa è spesso chiamata a ridefinire la propria identità, iniziative come questa ricordano che la cultura continua a essere uno dei linguaggi più efficaci del dialogo. Attraverso Brancusi, Romania e Italia riscoprono una vicinanza che affonda le radici nella storia ma che guarda con decisione al futuro.