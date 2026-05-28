Spagna e Italia: cinquant’anni di storia e legami in quaranta scatti d’autore
Bianca Ricci
- Spagna

Spagna e Italia: cinquant’anni di storia e legami in quaranta scatti d’autore

Spagna e Italia: cinquant’anni di storia e legami in quaranta scatti d’autore

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Spagna - 28 Maggio 2026

di Bianca Ricci

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