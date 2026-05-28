Spagna e Italia: cinquant’anni di storia e legami in quaranta scatti d’autore

Un dialogo lungo mezzo secolo, fatto di immagini, passioni condivise, scambi culturali e alleanze istituzionali, viene oggi celebrato in un racconto visivo unico nel suo genere.

L’Ambasciata di Spagna in Italia e l’Agencia EFE presentano la mostra dal titolo “Spagna e Italia: 50 anni da incorniciare. Un percorso fotografico degli ultimi cinque decenni di rapporto bilaterale”, un’esposizione straordinaria che raccoglie quaranta immagini storiche provenienti dal prestigioso archivio della testata giornalistica EFE.

La mostra offre uno sguardo intimo e approfondito sulla storia recente di due nazioni che, nel corso degli ultimi dieci lustri, hanno saputo intrecciare un dialogo sempre più stretto e profondo, consolidando un’amicizia che affonda le radici nel cuore del Mediterraneo. Attraverso questo suggestivo itinerario visivo, viene messo in evidenza come, a partire cruciali dagli anni della transizione democratica spagnola, i cittadini italiani e spagnoli abbiano iniziato a riconoscersi a vicenda in un rapporto quotidiano e speculare.

Le fotografie documentano con straordinaria efficacia l’avvicinarsi progressivo di due società civili che hanno individuato nella cooperazione politica, sociale e culturale il terreno ideale per una crescita democratica e comunitaria.

Le istantanee accuratamente selezionate per l’occasione restituiscono al pubblico momenti storici e aneddoti visuali che hanno saputo trasformare un antico immaginario condiviso in una relazione solida e concreta, scandita da incontri bilaterali, scambi accademici e grandi gesti simbolici.

All’interno del percorso espositivo emergono dinamiche scene che, pur appartenendo a epoche storiche distanti tra loro, continuano a narrare con freschezza la spontaneità dei rapporti istituzionali al vertice, l’evoluzione dei linguaggi mediatici e televisivi e la travolgente forza emotiva delle grandi manifestazioni sportive vissute con identica passione da entrambe le sponde marittime.

La mostra focalizza l’attenzione sul contributo fondamentale di artisti, scrittori, celebri cineasti, docenti universitari e professionisti di vari settori che, con il loro lavoro intellettuale, hanno ampliato e arricchito lo spazio culturale ed espressivo comune.

Tra le diverse sezioni, viene giustamente tributato un omaggio alle numerose personalità italiane che sono state insignite nel tempo del prestigioso Premio Principe e Principessa delle Asturie, una chiara testimonianza del riconoscimento internazionale del loro ruolo attivo nel dialogo culturale tra Madrid e Roma.

Questa iniziativa, aperta al pubblico con ingresso gratuito, restituisce così la naturalezza e l’affinità con cui Spagna e Italia hanno imparato a comprendersi e a camminare insieme in un orizzonte europeo comune, celebrando la vitalità di un legame fraterno che continua costantemente a rinnovarsi.