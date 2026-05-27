Parole senza filtri, voci senza confini: il Poetry Slam sbarca all’Ambasciata di Svizzera a Roma
Irene Anania
- Svizzera

Parole senza filtri, voci senza confini: il Poetry Slam sbarca all’Ambasciata di Svizzera a Roma

Parole senza filtri, voci senza confini: il Poetry Slam sbarca all’Ambasciata di Svizzera a Roma

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Svizzera - 27 Maggio 2026

di Irene Anania

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