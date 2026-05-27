Le Eccellenze d’Ungheria per regalare Sorrisi

L’Accademia d’Ungheria in Roma, fondata nel 1927 su impulso di Kunó Klebelsberg e guidata sin dall’inizio da Tibor Gerevich, nasce come ponte vivo tra Ungheria e Italia, tra la tradizione e la contemporaneità, tra fede e arte. Una presenza quasi centenaria che ha saputo mantenersi fedele alla sua missione originaria: promuovere la cultura ungherese all’estero, offrendo spazio, voce e visibilità agli artisti, studiosi e creativi ungheresi nel cuore di Roma.

Gerevich credeva fermamente che l’arte non fosse mai un fatto isolato, ma un linguaggio universale, capace di generare comunità, dialogo e speranza. La sua intuizione ha fondato una scuola e un metodo, ancora oggi punto di riferimento: un’arte che respira con la storia, ma guarda avanti; un’Accademia che accoglie, sostiene e connette.

In questo spirito, l’Accademia d’Ungheria in Roma si impegna oggi a custodire la memoria e a rinnovare la visione.

Palazzo Falconieri

Palazzo Falconieri, sede dell’Accademia d’Ungheria in Roma, è uno degli interventi più rappresentativi di Borromini su architetture preesistenti, dove l’ampliamento e la ridefinizione degli spazi mostrano la sua capacità di integrare rigore progettuale e innovazione formale. L’edificio testimonia un momento cruciale della sua ricerca, in cui l’architetto elabora un linguaggio barocco misurato e riconoscibile, rendendo il palazzo un riferimento essenziale per comprendere l’evoluzione della sua opera e del contesto architettonico romano.

Palazzo Falconieri non è solo una sede prestigiosa, ma una vera dimora della cultura: un luogo dove si coltivano i talenti, si intrecciano relazioni, si aprono spazi di riflessione e si costruiscono legami duraturi tra i popoli. La sua visione si nutre di caparbietà, perseveranza, coraggio e passione.

La convinzione è che la cultura sia ciò che ci definisce come individui e come comunità. Ma anche che, conoscendo e custodendo i nostri valori, possiamo affrontare con radici salde le sfide di un presente in continuo cambiamento.

Oggi, come allora, si continua a credere che l’arte e la conoscenza siano strumenti di speranza. Continuiamo a credere che le collaborazioni – con le istituzioni italiane, con la Chiesa, con le università, con le comunità artistiche – siano non solo necessarie, ma vitali. E continuando a credere che la missione iniziata da Gerevich non sia conclusa, ma viva, attuale, e più che mai urgente.

Le porte dell’Accademia sono aperte a tutti coloro che desiderano contribuire alla costruzione di un autentico dialogo culturale italo-ungherese.

Emergenza Sorrisi ETS

Emergenza Sorrisi ETS è un’organizzazione umanitaria che dal 2007 offre cure chirurgiche gratuite a bambini e giovani in contesti fragili, dove l’accesso ai servizi sanitari è limitato. Attiva in 31 Paesi, grazie al lavoro di medici e infermieri volontari, ha operato oltre 8.000 pazienti e assistito più di 20.000 persone, garantendo supporto sanitario a chi ne ha più bisogno.

L’organizzazione interviene su malformazioni craniofacciali, ustioni e traumi che compromettono funzioni vitali e possono causare esclusione sociale.

Oltre agli interventi chirurgici, promuove la formazione del personale sanitario locale e sostiene lo sviluppo di strutture ospedaliere, migliorando l’accesso alle cure per le persone più vulnerabili.