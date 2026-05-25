Buffer Zone UNESCO: al via i controlli sugli immobili degradati, emessi i primi provvedimenti

Hanno preso avvio le operazioni straordinarie di ispezione e verifica degli immobili versanti in stato di degrado, abbandono o carenza manutentiva all’interno della buffer zone del sito UNESCO denominato “Centro storico di San Marino e Monte Titano”.

In seguito alla delibera adottata dal Coordinamento della Protezione Civile, l’UPAV – Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza – ha costituito una task force dedicata con il compito specifico di monitorare il patrimonio edilizio nelle zone di maggiore rilevanza storica, culturale e paesaggistica del territorio repubblicano.

Le operazioni vengono condotte in raccordo con il gruppo di coordinamento UNESCO, con la finalità di assicurare un’azione capillare, organica e prolungata nel tempo, orientata alla salvaguardia del decoro urbano, alla tutela della pubblica incolumità e alla valorizzazione dell’immagine complessiva della Repubblica sammarinese.

I tecnici hanno già effettuato i primi sopralluoghi sul campo e sono stati adottati i primi atti formali nei confronti degli immobili giudicati più problematici dal punto di vista della sicurezza strutturale, dello stato di degrado e dell’inadeguatezza manutentiva. L’intervento si rivolge in modo prioritario agli edifici con facciate in cattivo stato di conservazione, elementi portanti deteriorati, condizioni di abbandono manifesto o situazioni comunque incompatibili con il pregio storico e paesaggistico dell’area tutelata.

La task force produrrà rendicontazioni periodiche con cadenza mensile, documentando l’avanzamento delle attività, le misure adottate e le procedure avviate, al fine di garantire piena trasparenza e continuità nel monitoraggio.

“Il decoro, la sicurezza e la tutela del nostro patrimonio storico non possono essere considerati aspetti secondari. Prendersi cura degli edifici significa prendersi cura dell’immagine del Paese, della qualità degli spazi pubblici e del rispetto dovuto a un territorio riconosciuto patrimonio mondiale dell’umanità. E’ necessario rafforzare una cultura della manutenzione e della responsabilità condivisa tra pubblico e privati”

L’iniziativa si inquadra nel percorso più ampio avviato dalla Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente e dal Coordinamento della Protezione Civile, volto a intensificare la vigilanza sul territorio, elevare la qualità del decoro urbano, scongiurare situazioni di pericolo e promuovere la valorizzazione del patrimonio edilizio e paesaggistico della Repubblica di San Marino.