Incontri e nuove sinergie all’Education World Forum di Londra

Una prima partecipazione di rilievo per la Repubblica di San Marino all’Education World Forum di Londra, l’appuntamento internazionale giunto alla sua ventiduesima edizione che ha riunito oltre 170 ministri dell’istruzione. Al centro dei dibattiti della plenaria, moderata dal Duca di Edimburgo, il Principe Edward, si sono stagliate le complesse dinamiche dei sistemi educativi contemporanei, focalizzandosi sull’integrazione delle tecnologie legate all’intelligenza artificiale nei percorsi di apprendimento. Durante le sessioni di studio, i diversi panel hanno offerto prospettive inedite e soluzioni applicative per governare l’impatto di strumenti informatici ormai entrati nella quotidianità scolastica.

Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini, affiancato dal Console Onorario di San Marino presso il Regno Unito, Maurizio Bragagni e dal Primo Segretario – Direzione Affari Politici e Diplomatici, Bojana Gruska, ha sottolineato il valore strategico della presenza sammarinese: “Il cammino che si prospetta è lungo e articolato, tuttavia abitare questi contesti di alto profilo ci permette di tessere relazioni e consolidare un network internazionale indispensabile per affrontare la principale transizione formativa dell’epoca moderna”.

La missione istituzionale in territorio britannico ha favorito lo sviluppo di una fitta agenda di colloqui bilaterali. Nel corso del confronto con il Primo Vice Ministro dell’Istruzione e della Scienza dell’Ucraina, Yevhen Kudriavets, è stato rievocato l’impegno solidale profuso dal Titano sin dalle prime fasi del conflitto bellico. San Marino scelse infatti di accogliere oltre 400 profughi, garantendo l’accesso immediato alle proprie strutture scolastiche a 34 minori ucraini, distribuiti tra i vari ordini d’insegnamento, dalla scuola dell’infanzia fino ai percorsi superiori e al Centro di Formazione Professionale. Il colloquio ha inoltre posto le basi per la futura sigla di un Memorandum d’intesa finalizzato ad approfondire la cooperazione scientifica e culturale tra i due Paesi.

Sul fronte delle sinergie con il settore dell’innovazione tecnologica, il Segretario di Stato ha intrattenuto un dialogo con Stefania Giannini, oggi responsabile delle relazioni governative e della ricerca per Efekta. L’azienda collabora attivamente con diverse istituzioni globali per implementare sistemi di apprendimento linguistico assistiti dall’intelligenza artificiale, e l’incontro ha permesso di vagliare l’applicabilità di tali modelli sperimentali nel contesto sammarinese.

I tre giorni di lavori nella capitale inglese hanno infine offerto la possibilità di fare visita ai nuovi locali del Consolato della Repubblica e di presenziare all’inaugurazione dell’esposizione dell’artista Emilio Isgrò, un evento promosso dall’Istituto Italiano di Cultura a Londra – diretto da Francesco Bongarrà – che ha visto la partecipazione del console generale d’Italia nel Regno Unito Domenico Bellantone. L’intera trasferta si è configurata come un momento proficuo per accreditare San Marino all’interno dei più prestigiosi circuiti di cooperazione culturale globale.