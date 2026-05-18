San Marino studia il cohousing in Emilia-Romagna: visita studio promossa dalla Segreteria di Stato per il Territorio

San Marino, 18 maggio 2026

Sabato 16 maggio, la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente della Repubblica di San Marino ha organizzato una visita studio in Emilia-Romagna dedicata al cohousing e all’abitare collaborativo. L’iniziativa ha riscosso una partecipazione ampia e variegata, coinvolgendo cittadini, rappresentanti del mondo sindacale, tecnico e cooperativo, professionisti e semplici interessati al tema.

Due esperienze concrete a confronto

La giornata ha portato i partecipanti a conoscere da vicino due realtà già consolidate di abitare condiviso, basate su principi di collaborazione, socialità e supporto reciproco tra generazioni. L’obiettivo era andare oltre la teoria: toccare con mano modelli funzionanti, capire come nascono, come si reggono nel tempo e quali bisogni riescono a soddisfare.

Dal confronto diretto con queste esperienze è emerso con chiarezza che il cohousing va ben oltre la dimensione edilizia. Si tratta di percorsi costruiti sulle relazioni umane, sulla partecipazione attiva degli abitanti e sulla condivisione di spazi, servizi e obiettivi comuni – una forma di comunità intenzionale che risponde in modo innovativo alle fragilità e ai bisogni dell’abitare contemporaneo.

Una risposta a bisogni diversi

Tra le potenzialità emerse durante gli incontri, particolare attenzione è stata dedicata alla capacità del cohousing di rispondere a esigenze molto diverse tra loro: garantire autonomia e socialità alle persone anziane, offrire un contesto accogliente a studenti, giovani coppie e lavoratori, e favorire la nascita di nuove forme di comunità capaci di contrastare l’isolamento sociale.

Il percorso sammarinese

La visita si inserisce in un percorso più ampio che la Repubblica di San Marino sta portando avanti sul tema dell’abitare. Sul piano normativo, sono già attivi strumenti innovativi: il Decreto Delegato sul cohousing intergenerazionale e la legge di Pianificazione Territoriale Strategica, che in questi giorni approda in seconda lettura in Consiglio. L’esperienza emiliano-romagnola ha fornito spunti concreti, esempi organizzativi e buone pratiche su cui continuare a lavorare.

L’obiettivo dichiarato dalla Segreteria di Stato è sviluppare politiche territoriali e abitative moderne, capaci di tenere insieme sostenibilità sociale, inclusione, qualità della vita e rafforzamento del senso di comunità.

I ringraziamenti

La Segreteria di Stato ha espresso soddisfazione per l’esito della giornata, ringraziando tutti i partecipanti e in modo particolare Alfonsina Guidi, oltre alle realtà ospitanti per la disponibilità e l’accoglienza riservata durante l’intera visita.