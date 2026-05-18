San Marino studia il cohousing in Emilia-Romagna: visita studio promossa dalla Segreteria di Stato per il Territorio
Irene Anania
- 2 Mondi

San Marino studia il cohousing in Emilia-Romagna: visita studio promossa dalla Segreteria di Stato per il Territorio

San Marino studia il cohousing in Emilia-Romagna: visita studio promossa dalla Segreteria di Stato per il Territorio

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2 Mondi - 18 Maggio 2026

di Irene Anania

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