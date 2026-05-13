Se Einstein avesse saputo: Alain Aspect in Italia per una settimana di scienza e meraviglia

Dall’18 al 23 maggio 2026, l’Italia si prepara ad accogliere uno dei fisici più celebri del mondo contemporaneo. Alain Aspect, vincitore del Premio Balzan nel 2013 per l’informatica quantistica e del Premio Nobel per la Fisica nel 2022, sarà protagonista di un fitto calendario di appuntamenti che toccherà Roma, Arezzo e Napoli. L’iniziativa è promossa dall’Ambasciata di Francia in Italia e dall’Institut français Italia, con la preziosa collaborazione della Fondazione Internazionale Balzan.

Il filo conduttore della tournée è il suo ultimo libro, Se Einstein avesse saputo, pubblicato in Italia il 20 marzo scorso: un’opera che intreccia la figura di Albert Einstein con le rivoluzioni della fisica quantistica moderna, esplorando come le scoperte del Novecento abbiano trasformato e continuino a trasformare la nostra comprensione della realtà e le sue applicazioni tecnologiche. Oltre alla presentazione del volume, Aspect illustrerà le ricerche che gli hanno fruttato i riconoscimenti internazionali, nonché i suoi lavori più recenti, in un dialogo aperto con il pubblico italiano.

Lectio Farnesiana: il via da Palazzo Farnese

Il tour prenderà il via lunedì 18 maggio alle ore 18.30 da una delle sedi più prestigiose di Roma: Palazzo Farnese, storica dimora rinascimentale che ospita l’Ambasciata di Francia. Alla presenza dell’Ambasciatrice Anne-Marie Descôtes, Aspect terrà la prima Lectio Farnesiana, un format inedito organizzato insieme alla Fondazione Internazionale Balzan. L’incontro, moderato dal giornalista scientifico Marco Motta, sarà un viaggio guidato attraverso le grandi rivoluzioni quantistiche e le loro conseguenze concrete nel mondo della tecnologia, raccontate direttamente da chi quelle rivoluzioni le ha vissute e contribuite a scrivere.

Due Nobel a confronto all’Accademia dei Lincei

Il giorno seguente, martedì 19 maggio alle ore 10, si terrà uno degli appuntamenti più attesi dell’intera settimana. All’Accademia Nazionale dei Lincei, tra le istituzioni scientifiche più antiche e autorevoli al mondo, si incontreranno due premi Nobel per la Fisica assegnati in anni consecutivi: Giorgio Parisi, insignito del riconoscimento nel 2021, e Alain Aspect, premiato nel 2022. I due scienziati dialogheranno con studenti delle scuole superiori, raccontando le proprie ricerche in modo accessibile e stimolante. L’evento riflette una vocazione condivisa dai due fisici: quella di non limitarsi alla ricerca d’eccellenza, ma di farsi anche grandi divulgatori, capaci di trasmettere la passione per la scienza alle generazioni future.

Nobel Lecture alla Sapienza: quando la fisica incontra l’università

Mercoledì 20 maggio alle ore 10, il tour prosegue alla Sapienza Università di Roma con una lectio magistralis che rientra nella prestigiosa serie delle Nobel Lecture promosse dall’ateneo. Aspect ripercorrerà davanti a studenti e docenti le ricerche premiate con il Nobel nel 2022, aprendo anche una finestra sui suoi lavori più recenti. L’evento si svolgerà in lingua inglese e vedrà la partecipazione della Rettrice Antonella Polimeni e di Florence Alibert, Direttrice dell’Institut français Italia e Consigliere culturale dell’Ambasciata di Francia in Italia, a testimonianza del forte legame tra le istituzioni accademiche e diplomatiche coinvolte nel tour.

Ad Arezzo la fisica fa festival: presentazione a Arezzo Science Lab

La sera di giovedì 21 maggio, alle ore 21, il professor Aspect porterà il suo libro Se Einstein avessesaputonel cuore della Toscana, nell’ambito del festival scientifico Arezzo Science Lab. L’incontro vedrà il fisico francese in dialogo con Massimo Inguscio, già presidente del CNR, per una conversazione a tutto tondo sulle grandi scoperte della meccanica quantistica e sulle loro implicazioni nel mondo della scienza e della tecnologia. Una serata pensata per avvicinare il grande pubblico ai temi della fisica moderna, in una cornice festivaliera capace di unire rigore scientifico e accessibilità.

Palazzo Farnese ospita il TEDxPiazzaCampoDeFiori 2026

Venerdì 22 maggio, alle ore 14.30, Palazzo Farnese torna al centro della scena per l’edizione 2026 del TEDxPiazzaCampoDeFiori, accolta con orgoglio dall’Ambasciata di Francia in Italia. Sarà proprio Alain Aspect ad aprire il pomeriggio con il suo intervento, dando il via a una serie di talk di alto profilo. Un ritorno simbolico nella sede che ha inaugurato il tour, a conferma del ruolo centrale di Palazzo Farnese come punto d’incontro tra cultura francese e italiana.

Napoli chiude il cerchio: quando la meccanica quantistica diventa tecnologia

Il gran finale si terrà sabato 23 maggio alle ore 10 a Napoli, nell’ambito del Sabato delle Ideeospitato dalla Fondazione Salvatore. L’incontro, dal titolo “Quando la meccanica quantistica diventa tecnologia”, vedrà Aspect confrontarsi con Maria Cristina Messa, Presidente della Fondazione Internazionale Balzan “Premio”, e con Massimo Inguscio, già Presidente del CNR e membro del Comitato Generale Premi Balzan. L’evento è organizzato in sinergia con alcune delle più importanti istituzioni accademiche della città: l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, l’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’Università di Napoli “L’Orientale”. Un finale corale, che celebra la collaborazione tra scienza, istituzioni e territorio.

Sette giorni intensi, dunque, per riflettere su cosa sapeva Einstein, su cosa non avrebbe potuto immaginare, e su quanto la meccanica quantistica – con i suoi paradossi, le sue certezze e i suoi misteri ancora irrisolti – continui a essere il cuore pulsante della fisica del nostro tempo.