“In Cammino con la Svizzera”: l’Ambasciatore Balzaretti in Emilia-Romagna tra innovazione e sostenibilità

“In Cammino con la Svizzera” arriva in Emilia-Romagna e punta su innovazione, sostenibilità e dialogo europeo. Dal 18 al 21 maggio l’Ambasciatore di Svizzera in Italia, Roberto Balzaretti, sarà protagonista della quinta tappa di un progetto diplomatico itinerante che nei prossimi due anni toccherà tutte le venti regioni italiane con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra i due Paesi attraverso incontri sul territorio, mobilità sostenibile e confronto diretto con istituzioni, imprese, università e realtà culturali.

L’iniziativa nasce dall’idea di una diplomazia di prossimità, capace di uscire dalle sedi istituzionali per incontrare i territori e comprenderne esigenze, potenzialità e prospettive. “Un Ambasciatore, venti regioni, mille incontri” è infatti il motto del progetto, che punta a consolidare le relazioni tra Italia e Svizzera valorizzando temi strategici come innovazione tecnologica, ricerca, sostenibilità ambientale e cooperazione europea.

La tappa emiliano-romagnola coinvolgerà le città di Piacenza, Parma, Modena e Bologna con un programma fitto di appuntamenti. Al centro dell’attenzione ci sarà il tema dell’intermodalità e del trasporto sostenibile delle merci. In questo contesto è prevista la visita al Terminal di Piacenza Le Mose di Hupac, considerato uno snodo strategico del Corridoio Reno-Alpi. La Svizzera è da anni impegnata nella promozione del trasferimento del traffico merci dalla gomma alla ferrovia, una scelta che rappresenta uno dei pilastri della politica ambientale elvetica e che trova nell’Emilia-Romagna un interlocutore importante per lo sviluppo della logistica sostenibile.

Il viaggio dell’Ambasciatore offrirà inoltre occasioni di confronto con importanti realtà del mondo universitario e della ricerca. Sono previsti incontri con il Rettore dell’Università di Bologna Giovanni Molari, con l’Assessora del Comune di Bologna Anna Lisa Boni e con la Sindaca di Piacenza Katia Tarasconi. Il programma comprende anche visite a poli di innovazione come il BITE di Barilla e il Tecnopolo DAMA, oltre a incontri con startup attive nel settore aerospaziale e dell’innovazione deep-tech.

Non mancheranno momenti simbolici e culturali, pensati per rappresentare il dialogo tra tradizione e futuro. Tra questi, la visita al Museo d’Arte Moderna di Bologna e una camminata lungo il Portico di San Luca insieme a Rocco Verteschy, co-fondatore della startup Adaptronics. Proprio il cammino a piedi rappresenta uno degli elementi distintivi del progetto: in ogni regione l’Ambasciatore percorre un tratto insieme a una personalità locale, trasformando il viaggio in un’occasione di ascolto e confronto.

A Piacenza verrà inoltre donata una panchina simbolica realizzata in Svizzera con criteri di sostenibilità. La sua struttura leggermente curva, pensata per creare un lieve movimento oscillatorio, richiama l’idea dell’equilibrio e del dialogo condiviso, valori che il progetto intende promuovere.

Italia e Svizzera condividono legami economici, culturali e linguistici profondi. L’italiano è una delle quattro lingue nazionali svizzere e gli scambi commerciali tra i due Paesi superano il miliardo di franchi a settimana. “In Cammino con la Svizzera” vuole quindi trasformare questa vicinanza geografica e culturale in una rete sempre più solida di relazioni, innovazione e collaborazione duratura.