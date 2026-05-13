Si è svolto sabato 9 maggio il pellegrinaggio “Sulle orme di San Francesco”, iniziativa promossa nell’ambito delle celebrazioni per l’ottocentesimo anniversario della morte del Santo e inserita nel calendario degli eventi dedicati alla valorizzazione del turismo spirituale nella Repubblica di San Marino.

Numerosi partecipanti hanno preso parte al cammino che, dal Convento di Sant’Igne fino alla Basilica del Santo a San Marino Città, ha attraversato un percorso di circa 20 chilometri immerso nel patrimonio naturalistico e spirituale del territorio. Un’esperienza intensa di fede, riflessione e condivisione che ha permesso ai pellegrini di ripercorrere idealmente il passaggio di San Francesco sul Monte Titano, avvenuto secondo la tradizione nel 1213.

Particolarmente significativo il momento conclusivo presso la Basilica del Santo, dove S.E. Domenico Beneventi ha impartito la benedizione finale con la reliquia del Santo, richiamando i valori di pace, libertà, dialogo e sobrietà che il messaggio francescano continua ancora oggi a trasmettere con forza e attualità.

L’iniziativa, patrocinata dalla Segreteria di Stato per il Turismo, dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e dalla Segreteria di Stato per il Territorio, si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione del Cammino del Santo Marino, itinerario spirituale inaugurato nel 2023 e oggi riconosciuto a livello internazionale attraverso l’inserimento nel Catalogo dei Cammini Religiosi Italiani e nella rete europea “Saint Francis Ways”.

Il pellegrinaggio ha rappresentato non solo un momento celebrativo dell’VIII Centenario francescano, ma anche un’importante occasione per riaffermare il ruolo della Repubblica di San Marino quale meta di turismo della spiritualità, capace di coniugare storia, fede, cultura e valorizzazione del territorio.

Durante il percorso, i partecipanti hanno avuto modo di attraversare antichi sentieri, boschi e punti panoramici di grande suggestione, accompagnati da momenti di meditazione e letture dedicate alla figura di San Francesco. Lungo il cammino non sono mancati momenti di incontro e fraternità, che hanno rafforzato il senso di comunità tra pellegrini provenienti anche dai territori limitrofi. L’iniziativa ha inoltre evidenziato il crescente interesse verso forme di turismo lento e sostenibile, attente non solo alla dimensione spirituale ma anche alla scoperta autentica del patrimonio storico, culturale e ambientale sammarinese. Gli organizzatori hanno espresso soddisfazione per l’ampia partecipazione e per il clima di raccoglimento che ha accompagnato l’intera giornata, confermando la volontà di proseguire nella promozione di eventi capaci di valorizzare il legame tra spiritualità, territorio e tradizioni locali.