Aleksandr Nevskij: simbolo plurisecolare. Il suo ruolo nella storia, nella Chiesa ortodossa e nei film di Ejzenštejn
Bernardo Mancini
- 2 Mondi

Aleksandr Nevskij: simbolo plurisecolare. Il suo ruolo nella storia, nella Chiesa ortodossa e nei film di Ejzenštejn

Aleksandr Nevskij: simbolo plurisecolare. Il suo ruolo nella storia, nella Chiesa ortodossa e nei film di Ejzenštejn

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2 Mondi - 12 Maggio 2026

di Bernardo Mancini

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