Aleksandr Nevskij: simbolo plurisecolare. Il suo ruolo nella storia, nella Chiesa ortodossa e nei film di Ejzenštejn

Mercoledì 13 maggio alle ore 18:00, Casa Russa a Roma vi invita alla riunione del Club di storia, il tema del mese di maggio “Aleksandr Nevskij: simbolo plurisecolare. Il suo ruolo nella storia, nella Chiesa ortodossa e nei film di Ėjzenštejn”. La conferenza, aperta a tutti, sarà dedicata alla vita del grande principe e celebre condottiero dell’antica Rus’, vincitore della battaglia della Neva e della Battaglia del Ghiaccio, canonizzato dalla Chiesa ortodossa russa.

Il principe Aleksandr Nevskij appartiene a quella cerchia di grandi figure storiche la cui attività non ha solo influenzato il destino del Paese e del popolo, ma lo ha trasformato profondamente, determinando il corso della storia russa per molti secoli. Governava la Rus’ in un momento drammatico e decisivo, successivo alla devastante invasione mongola, quando era a rischio la stessa sopravvivenza della Rus’: protezione della propria statualità e identità etnica oppure scomparsa dalla carta geografica. Il suo nome è stato dato a vie e piazze, in suo onore sono stati eretti monumenti e costruite chiese ortodosse in numerose città della Russia.

Il coordinatore del Club di Storia della Casa Russa di Roma, storico e antropologo Silvio Marconi, racconterà la vita del celebre comadnatedella Rus’, commenterà alcune scene del capolavoro cinematografico di Sergej Ėjzenštejn “Aleksandr Nevskij” e presenterà il programma della nuova stagione prima dell’ultima conferenza, prevista per il mese di giugno.