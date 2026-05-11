Giornata dell’Europa 2026: recital d’eccellenza romeno alla Reggiadi Caserta

In occasione della ricorrenza della Giornata dell’Europa, celebrata il 9 maggio 2026, l’Ambasciata di Romania nella Repubblica Italiana ha promosso, nell’alveo delle iniziative dell’Anno Culturale Romania–Italia, un recital di eccezionale prestigio. L’evento si è svolto nella solenne e magnifica cornice della Reggia di Caserta, quale tributo ai valori culturali e spirituali che sanciscono l’unità dei

popoli europei.

“In una contingenza storica che esige la riaffermazione della solidarietà, del dialogo e della salvaguardia dei valori fondanti la civiltà europea, questa iniziativa ha rappresentato un’autentica testimonianza della consanguineità culturale tra Romania e Italia: due nazioni legate da indissolubili radici latine, da una comune sensibilità artistica e da una profonda, secolare tradizione condivisa”, ha dichiarato l’Ambasciatrice Gabriela Dancău in apertura della cerimonia.

Il consesso è stato onorato dagli indirizzi di saluto del Direttore della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei, e dell’Onorevole Gimmi Cangiano, intervenuto in rappresentanza del Presidente della Commissione

Cultura della Camera dei Deputati, On. Federico Mollicone, nonché in qualità di membro del Gruppo di Amicizia Italia–Romania del Parlamento italiano. Il prestigio dell’evento è stato ulteriormente

suggellato dalla presenza dell’Onorevole Raluca Turcan, già Ministro della Cultura.

Il pubblico ha tributato scroscianti e prolungati applausi alle magistrali interpretazioni dei solisti romeni Sînziana Mircea, Alexandru Tomescu e Dragoș Ilie, i quali hanno offerto un’esperienza

estetica di altissimo magistero tecnico ed espressivo.

Il programma della serata ha proposto le variazioni musicali interpretate da Sînziana Mircea che hanno evocato il lirismo dell’aria “Vissi d’arte”, rendendo omaggio alla memoria della leggendaria soprano romena Hariclea Darclée. Le sonate di Niccolò Paganini hanno preso vita attraverso il talento di Alexandru Tomescu, il quale ha suonato il leggendario violino Stradivarius Elder-Voicu, in un dialogo di rara intensità artistica con la chitarra di Dragoș Ilie.

Momento di somma elevazione spirituale è stata l’esecuzione della Rapsodia Romena n. 1 di George Enescu, in un raffinato arrangiamento per violino e chitarra, seguita dalla struggente Balada di Ciprian Porumbescu. Tali composizioni, opere emblematiche del patrimonio musicale romeno, hanno trasmesso ai presenti la nobiltà e la profondità della cultura della Romania.

Attraverso questa solenne celebrazione della Giornata dell’Europa, l’Ambasciata di Romania in Italia ribadisce il ruolo imprescindibile della cultura quale strumento di consolidamento del dialogo europeo e di mutuo riconoscimento tra le nazioni. La musica si conferma, ancora una volta, quale uno dei linguaggi più eletti dello spirito europeo, capace di trasfigurare la memoria collettiva in un’esperienza di comunione e di rinsaldare i vincoli di fratellanza tra i popoli.