Ambasciata di Colombia, nominato il nuovo Addetto Militare, Navale e Aeronautico
Margherita Coletta
- Colombia

Ambasciata di Colombia, nominato il nuovo Addetto Militare, Navale e Aeronautico

Ambasciata di Colombia, nominato il nuovo Addetto Militare, Navale e Aeronautico

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Colombia - 11 Maggio 2026

di Margherita Coletta

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