Ambasciata di Colombia, nominato il nuovo Addetto Militare, Navale e Aeronautico

L’8 maggio, il Colonnello Johan Gelvez Peña ha assunto l’incarico di nuovo Addetto Militare, Navale e Aeronautico presso l’Ambasciata di Colombia presso la Repubblica Italiana. Il giuramento è stato amministrato dall’Ambasciatrice di Colombia, Ligia Margarita Quessep Bitar.

L’alto ufficiale è originario della città di Cúcuta ed è un esperto di scienze militari e specialista in intelligence militare. Nel corso della sua lunga carriera, ha ricoperto diversi incarichi in varie regioni della Colombia, tra cui Comandante del Comando di Controspionaggio dell’Esercito, Comandante di Brigata e Direttore della Pianificazione Strategica dell’Intelligence. È stato recentemente selezionato e nominato dal governo colombiano Addetto Militare, Navale e Aeronautico di Colombia a Roma.

L’ambasciata di Colombia

La Dott.ssa Ligia Margarita Quessep Bitar ha assunto ufficialmente la carica di Ambasciatrice della Colombia presso la Repubblica Italiana il 2 novembre 2022. L’Ambasciatrice Quessep è laureata in Giurisprudenza presso l’Università Externado della Colombia, ha conseguito un Master in Diritto Internazionale Pubblico (Università Paris II Pantheon-Assas) e vanta oltre 20 anni di esperienza nel campo del Diritto Internazionale.

L’Ambasciata della Colombia in Italia è accreditata anche presso Grecia, Cipro, Malta, Albania, Kosovo e San Marino. Da settembre 2025, l’Ambasciatrice Quessep presiede il Consiglio dei Delegati e il Comitato Esecutivo dell’Organizzazione Italo-Latinoamericana (IILA), il principale organo decisionale di questa organizzazione che riunisce tutti i paesi dell’America Latina e l’Italia. L’Ambasciatrice Quessep è originaria di Sincelejo, Sucre, ed è sposata con tre figli colombiano-italiani.