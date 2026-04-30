Dignità e innovazione per il lavoro del futuro: la rivoluzione di San Marino 

Per la Repubblica di San Marino, la Festa dei Lavoratori 2026 non è una semplice ricorrenza, ma un manifesto programmatico. Al centro del dibattito si pone un obiettivo ambizioso: coniugare la tutela dei diritti storici con le sfide della rivoluzione digitale, trasformando la tecnologia da potenziale minaccia a pilastro della sicurezza e della qualità dell’impiego.

Nonostante i dati occupazionali incoraggianti, il Segretario di Stato per il Lavoro, Alessandro Bevitori, sottolinea che la priorità resta la centralità della persona. La dignità del lavoro si traduce in azioni concrete: sicurezza nei cantieri, redistribuzioni eque e stabilità dei percorsi di vita. L’obiettivo è affinare le norme affinché il progresso economico non diventi mai uno strumento di precarizzazione, ma un mezzo per elevare il benessere collettivo.

In un’epoca segnata dall’ingresso pervasivo dell’IA, San Marino sceglie di non subire il cambiamento, ma di governarlo. La sfida istituzionale è integrare l’innovazione tecnologica nei processi produttivi affinché agisca come alleata dei lavoratori. L’automazione e il digitale devono servire a potenziare le capacità umane e creative, migliorando le condizioni operative e aprendo la strada a nuove forme di occupazione qualificata.

Il Segretario di Stato per l’Industria, Rossano Fabbri, evidenzia come lo sviluppo del Paese corra sui binari della ricerca e della specializzazione. L’ambizione è rendere San Marino un hub di innovazione, un ecosistema capace di attrarre investimenti sostenibili dove industria e artigianato possano evolvere grazie alle nuove frontiere digitali.

Il messaggio che giunge da Palazzo Mercuri è un richiamo alla coesione: il futuro della Repubblica si costruisce attraverso la sinergia tra istituzioni, sindacati e imprese. San Marino conferma così il suo modello di Stato libero e moderno, capace di restare fedele ai propri valori secolari mentre progetta un mercato del lavoro dinamico, inclusivo e, soprattutto, a misura d’uomo.