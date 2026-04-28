La Colombia rafforza i legami di cooperazione agroalimentare e finanziaria in occasione della fiera MACFRUT 2026 di Rimini, in Italia.
Redazione
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La Colombia rafforza i legami di cooperazione agroalimentare e finanziaria in occasione della fiera MACFRUT 2026 di Rimini, in Italia.

La Colombia rafforza i legami di cooperazione agroalimentare e finanziaria in occasione della fiera MACFRUT 2026 di Rimini, in Italia.

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Colombia - 28 Aprile 2026

di Redazione

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