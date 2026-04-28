La Colombia rafforza i legami di cooperazione agroalimentare e finanziaria in occasione della fiera MACFRUT 2026 di Rimini, in Italia.

L’Ambasciata della Colombia in Italia, insieme a una delegazione di istituzioni tecniche e produttori nazionali, ha partecipato di persona alla fiera MACFRUT 2026, svoltasi dal 21 al 23 aprile presso il Rimini Expo Centre. L’obiettivo principale di questa partecipazione istituzionale era promuovere lo sviluppo rurale sostenibile e consolidare alleanze strategiche per l’introduzione sul mercato europeo di prodotti colombiani a forte identità regionale.

Durante l’evento si sono tenuti workshop tecnici incentrati su due aree chiave: la valorizzazione dei prodotti attraverso le denominazioni di origine e il finanziamento dello sviluppo rurale con un approccio territoriale. In questo contesto, è stato evidenziato il potenziale di prodotti come mango, avocado, caffè e cacao per la trasformazione delle economie locali. I workshop hanno facilitato lo scambio di esperienze con esperti italiani in materia di governance locale e modelli associativi, strumenti fondamentali per migliorare la competitività dell’agricoltura colombiana.

La delegazione comprendeva la partecipazione speciale di Hernando Francisco Chica Zuccardi, Presidente della Banca Agricola della Colombia. Al MACFRUT, l’alto dirigente ha presentato la strategia della banca incentrata sull’espansione del credito agricolo e sulla trasformazione digitale per rafforzare l’equità finanziaria nelle aree rurali del Paese.

L’impatto dell’evento si è concentrato sul posizionamento della Colombia come terreno fertile per la finanza a impatto sociale e il commercio equo e solidale. L’ambasciatrice colombiana in Italia, Ligia Margarita Quessep Bitar, ha sottolineato che “la pace in Colombia si semina nei campi e si raccoglie attraverso l’equità nelle filiere produttive”, evidenziando come l’identità territoriale sia un contratto sociale che tutela la biodiversità. La presenza della missione diplomatica e dei produttori colombiani ha contribuito a proiettare l’immagine di un Paese impegnato nella stabilità economica e nell’eccellenza produttiva.

L’ordine del giorno prevedeva un incontro bilaterale strategico tra l’Ambasciatrice Ligia Margarita Quessep Bitar e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), Marco Rusconi, nel quale è stata ribadita la priorità della Colombia nell’agenda di cooperazione italiana ed è stato garantito il sostegno a progetti di sviluppo rurale nelle regioni settentrionali e atlantiche. Hanno partecipato anche partner strategici come il consorzio CISP-Vencer, l’Alleanza Bioversity International e CIAT e la Soprintendenza per l’Industria e il Commercio (SIC).

L’obiettivo dei progetti di diplomazia culturale del Ministero degli Affari Esteri è presentare la Colombia come un Paese impegnato nella costruzione di una pace sostenibile, nella tutela della biodiversità, nella promozione della parità di genere e della diversità, e nella valorizzazione della sua pluralità etnica e razziale.