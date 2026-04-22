Giornata Mondiale della Terra: impegno concreto per la tutela del territorio e delle future generazioni

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente rinnova il proprio impegno nella tutela, valorizzazione e gestione sostenibile del territorio della Repubblica di San Marino. La ricorrenza rappresenta un momento di riflessione ma anche di responsabilità collettiva: la salvaguardia dell’ambiente non è più una scelta, bensì una priorità imprescindibile per garantire qualità della vita, sicurezza e sviluppo equilibrato per le generazioni presenti e future.

L’azione della Segreteria di Stato si inserisce in questo quadro con interventi concreti e una visione strategica di lungo periodo. Dalla manutenzione diffusa del territorio e dalla prevenzione del dissesto idrogeologico, agli investimenti sul decoro urbano e sulla sicurezza, fino alla promozione di una pianificazione territoriale moderna e sostenibile, capace di ridurre il consumo di suolo e favorire la riqualificazione dell’esistente.

La Giornata Mondiale della Terra richiama inoltre l’importanza del contributo di tutti: istituzioni, imprese, associazioni e cittadini. Solo attraverso una responsabilità condivisa è possibile costruire un modello di sviluppo realmente sostenibile.

La Segreteria di Stato continuerà a lavorare con determinazione affinché la tutela dell’ambiente resti una priorità dell’azione pubblica, nella consapevolezza che prendersi cura del territorio significa prendersi cura della comunità