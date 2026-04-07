Un concerto a quattro mani tra Buenos Aires e Roma: Sofía Bras e Cristina Metalli alla Sala Ginastera

Aprile si apre nel segno della grande musica da camera. Il prossimo 16 aprile, alle ore 18:00, la Sala Ginastera ospiterà un evento di rara eleganza: un concerto per pianoforte a quattro mani che metterà di fronte due mondi musicali distinti, eppure capaci di dialogare con straordinaria naturalezza. Sul palco si incontreranno la pianista argentina Sofía Bras e la collega italiana Cristina Metalli, due interpreti accomunate da una profonda sensibilità artistica e da una solida formazione classica.

Il programma scelto per la serata è di quelli capaci di attraversare le epoche e i continenti, unendo l’anima palpitante del tango argentino con la ricchezza cromatica del sinfonismo italiano primo-novecentesco. Al centro del repertorio figurano le opere di Astor Piazzolla e di Ottorino Respighi, due giganti della musica del Novecento che, pur provenendo da tradizioni lontane, condividono una vocazione comune: quella di fondere eredità popolari e sapienza colta in un linguaggio personale e inconfondibile.

Astor Piazzolla, nato a Mar del Plata nel 1921 e formatosi tra Buenos Aires e Parigi — dove studiò con la leggendaria Nadia Boulanger — è il compositore che rivoluzionò il tango trasformandolo da musica da ballo in forma d’arte da concerto. Le sue composizioni, intrise di malinconia, passione e ritmo sincopato, si prestano in modo sorprendente alla trascrizione pianistica a quattro mani, dove la complicità tra i due esecutori diventa essa stessa parte del discorso musicale.

Ottorino Respighi, bolognese di nascita e romano d’adozione, rappresenta invece il vertice del sinfonismo italiano tra Otto e Novecento. Allievo di Rimsky-Korsakov a San Pietroburgo, Respighi sviluppò una tavolozza sonora di straordinaria ricchezza, capace di evocare paesaggi, atmosfere e memorie con mezzi orchestrali magistrali — e altrettanto efficaci quando trascritti per la tastiera.

Il formato del pianoforte a quattro mani aggiunge a tutto ciò una dimensione ulteriore: la complicità, la sincronia, la reciproca ascolto tra due musiciste che condividono lo stesso strumento. Non è solo una questione tecnica, ma una vera e propria forma di dialogo umano prima ancora che musicale. Sofía Bras e Cristina Metalli, con le loro rispettive radici culturali — argentina l’una, italiana l’altra — portano sul palco uno scambio che rispecchia in modo quasi simbolico lo spirito del programma: un viaggio sonoro tra due sponde dell’Atlantico.

La Sala Ginastera, intitolata proprio al grande compositore argentino Alberto Ginastera, rappresenta la cornice ideale per questo incontro, carica di un significato che va ben oltre il semplice omaggio nominale.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di musica da camera, di Piazzolla, di Respighi, e di quelle serate in cui la musica riesce davvero a fare di due culture una sola voce.