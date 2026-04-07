Un concerto a quattro mani tra Buenos Aires e Roma: Sofía Bras e Cristina Metalli alla Sala Ginastera
Bernardo Mancini
- Argentina

Un concerto a quattro mani tra Buenos Aires e Roma: Sofía Bras e Cristina Metalli alla Sala Ginastera

Un concerto a quattro mani tra Buenos Aires e Roma: Sofía Bras e Cristina Metalli alla Sala Ginastera

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Argentina - 7 Aprile 2026

di Bernardo Mancini

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