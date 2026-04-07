Concerto per l’Aquila nel XVII anniversario del terremoto

Giovedì 9 aprile alle ore 18:30 vi invitiamo al terzo appuntamento della VII stagione del progetto internazionale, amato dal pubblico, i “Concerti dell’Amicizia”, promosso dalla Casa Russa a Roma, dall’Ambasciata della Federazione Russa in Italia e dall’associazione culturale “L’Aquila siamo noi”.

La serata sarà dedicata al 17° anniversario del devastante terremoto che colpì L’Aquila, nel quale persero la vita 309 persone e oltre 1.500 rimasero ferite, e che causò gravi danni anche al patrimonio architettonico del capoluogo abruzzese.

Oggi L’Aquila è stata ricostruita quasi interamente, per il 2026 alla città è stato conferito il titolo dell Capitale italiana della cultura, il suo percorso di rinascita rappresenta un importante simbolo di memoria e di rinascita civile.



La Russia ha offerto un contributo significativo al restauro di alcuni tra i principali edifici storici della città, stanziando 9 milioni di euro per il recupero della Chiesa di San Gregorio Magno e di Palazzo Ardinghelli, storico edificio del XVIII secolo. In segno di gratitudine alla Russia, i cittadini dell’Aquila hanno iniziato a promuovere i “Concerti dell’Amicizia”, organizzati con cadenza annuale.

In programma del concerto musiche di Skrjabin, Mozart, Beethoven, Schubert e Chopin. A eseguirle sarà la giovane pianista Liliana Di Battista, vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali, tra cui “Città di Sirolo”, “Ortona”, “Al Chiaro di Luna”, “Città di Riccione” e altri, nonché ospite di numerosi festival italiani dedicati alla musica pianistica.