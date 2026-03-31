Il mese della Letteratura Romena a Roma: la diaspora racconta identità e appartenenza

Nel panorama culturale romano, il ciclo di incontri dedicato al “Mese della Letteratura Romena a Roma” si conferma come un’importante occasione di dialogo tra culture, sensibilità e storie di migrazione. Tra gli appuntamenti più significativi, quello tenutosi giovedì 26 marzo 2026 ha visto protagonista la scrittrice Andreea Simionel, che ha dialogato con il professore Bruno Mazzoni su uno dei temi più attuali della letteratura contemporanea: l’esperienza della diaspora romena in Italia.

Ad aprire l’incontro è stata l’ambasciatrice di Romania in Italia, Gabriela Dancău, che ha sottolineato il valore profondo della letteratura della migrazione. Nel suo intervento ha evidenziato come le opere nate dall’esperienza diasporica riescano a dare voce a ciò che spesso resta invisibile, costruendo ponti tra culture diverse e favorendo una comprensione reciproca più profonda. In un mondo caratterizzato da continui spostamenti e ridefinizioni identitarie, queste narrazioni diventano strumenti fondamentali per interpretare il presente.

Il cuore dell’incontro è stato dedicato all’ultimo romanzo di Simionel, “La ragazza d’aria”, pubblicato da Rizzoli. L’opera si distingue per la sua capacità di raccontare con delicatezza e profondità il passaggio dall’infanzia all’età adulta, ponendo l’adolescenza come un vero e proprio territorio di confine. Attraverso una narrazione intensa e coinvolgente, il romanzo esplora il legame tra sorelle e il ruolo salvifico della letteratura, capace di offrire rifugio e comprensione nei momenti più complessi della crescita.

Durante il dialogo con Mazzoni, sono emersi con chiarezza i temi centrali della produzione dell’autrice: la migrazione, il senso di sradicamento e le difficoltà legate all’integrazione in un nuovo contesto culturale, soprattutto quando queste esperienze si vivono il giovane età. Simionel ha saputo trasmettere al pubblico una visione autentica e personale, in cui la dimensione individuale si intreccia con quella collettiva, dando vita a storie che parlano a lettori di ogni provenienza.

L’incontro ha rappresentato non solo un momento di riflessione letteraria, ma anche un’occasione per valorizzare il contributo degli scrittori romani residenti in Italia. Questi autori, attraverso una scrittura sensibile e consapevole, riescono a declinare temi universali con uno sguardo originale, arricchendo il panorama culturale italiano e contribuendo ad una narrazione più inclusiva e plurale.

In definitiva, l’evento ha confermato il ruolo centrale della letteratura come spazio di incontro e di dialogo, capace di superare confini geografici e culturali, e di raccontare, con profondità e umanità, le sfide e le speranze del nostro tempo.