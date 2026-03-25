Le Vie del Nobel, omaggio a Octavio Paz

Itinerari tra le grandi voci della letteratura latinoamericana, secondo appuntamento

Dopo l’appuntamento inaugurale dedicato a Gabriela Mistral, prosegue a Roma il ciclo Le Vie del Nobel, la rassegna promossa dall’IILA – Organizzazione Internazionale Italo-Latinoamericana per esplorare l’opera e l’eredità dei grandi autori latinoamericani insigniti del Premio Nobel per la Letteratura. Il secondo incontro, in programma giovedì 26 marzo 2026 alle ore 17:30 presso la Sala Fanfani dell’IILA, sarà dedicato alla figura di Octavio Paz, poeta, saggista e diplomatico messicano, vincitore del Nobel nel 1990 e protagonista assoluto della letteratura del Novecento.

L’evento collima anche con la recente pubblicazione del volume della collana Mondadori “I Meridiani” dedicato a Octavio Paz, che per la prima volta riunisce in Italia una ricca selezione di testi poetici e in prosa, offrendo uno sguardo ampio, stratificato e definitivo sull’opera di uno degli autori più influenti del secolo scorso.

Il volume raccoglie l’autoantologia El fuego de cada día, seguita da Poemas 1989-1996 e da una selezione di traduzioni poetiche tratte da Versiones y diversiones. Accanto ai testi in versi, il Meridiano propone un corpus significativo della produzione saggistica, da El laberinto de la soledad a El mono gramático, fino a numerosi altri scritti che testimoniano la tensione continua tra riflessione poetica e pensiero critico.

Il progetto editoriale è curato da Ernesto Franco, che ha firmato la traduzione di tutta la parte poetica. Le nuove traduzioni in prosa sono di Ilide Carmignani e Glauco Felici. Il saggio introduttivo e la cronologia sono di Massimo Rizzante, mentre l’apparato di commento è a cura di Federica Rocco e Rocío Luque.

A presentare l’incontro sarà Matteo Lefèvre, con gli interventi di

Stefano Tedeschi, professore di Letteratura Ispanoamericana – Sapienza Università di Roma, Massimo Rizzante, poeta, saggista e traduttore – Università di Trento e Francesca Borrelli, giornalista culturale e coordinatrice di “Alias – Il Manifesto”.

L’incontro dedicato a Octavio Paz è organizzato in collaborazione con l’Ambasciata del Messico in Italia e con l’Istituto Culturale del Messico in Italia “Tina Modotti”.

Le Vie del Nobel si propone come un percorso tra lettura critica, divulgazione e confronto culturale, che attraversa i temi e le voci che hanno fatto della letteratura latinoamericana un patrimonio universale. Gli incontri, ospitati presso la sede dell’IILA (Via Paisiello 24, Roma), coinvolgono docenti, traduttori, scrittori, giornalisti e studenti degli atenei romani, Sapienza Università di Roma, Università di Roma Tor Vergata e Università Roma Tre, in uno spazio aperto al dialogo tra generazioni e discipline.

Dopo Octavio Paz, il calendario proseguirà con l’incontro dedicato a Pablo Neruda (29 aprile) e, nel corso del 2026, con gli appuntamenti su Miguel Ángel Asturias, Gabriel García Márquez e Mario Vargas Llosa.

L’organizzazione e il coordinamento della rassegna sono a cura di Felipe Joannon Ovalle e Matteo Lefèvre.

Per aggiornamenti sul calendario e sugli ospiti delle prossime date:

www.iila.org