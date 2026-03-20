Mercoledì 25 marzo 2026 alle ore 18.00, presso la Sala Zavattini della Fondazione AAMOD (via Ostiense 106, Roma), si terrà l’appuntamento dal titolo Con il cinema e il popolo cubano, un’iniziativa di solidarietà che unisce cultura e impegno civile per accendere l’attenzione sulla situazione attuale dell’isola e sostenere le mobilitazioni internazionali. L’evento rientra nel ciclo di incontri InSalaZa, promosso in collaborazione con la Biblioteca di cinema e storia Ėsfir’ Šub dell’AAMOD.

A causa del blocco commerciale statunitense, contro il quale si è espressa più volte l’Assemblea generale dell’ONU, Cuba sta attraversando una fase particolarmente complessa e difficile, con forti ripercussioni sulla vita quotidiana della popolazione e sull’accesso a beni essenziali. L’iniziativa intende esprimere sostegno concreto al popolo cubano e alle campagne “Nuestra América Convoy” e “Energia per la vita. Accendiamo la luce su Cuba”, promuovendo un momento di informazione, riflessione e partecipazione.

Ad aprire l’incontro saranno gli interventi di S.E. Jorge Luis Cepero Aguilar, Ambasciatore della Repubblica di Cuba in Italia, Vincenzo Vita, Presidente dell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ETS, Andrea Malpassi, per la campagna _Energia per la vita. Accendiamo la luce su Cuba_, promossa da ANPI, ARCI, CGIL, Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba e Nexus Emilia Romagna ETS.

Sono inoltre previsti collegamenti da Cuba con l’attrice e regista Mirtha Ibarra, con Alexis Triana e Yanín Martínez (rispettivamente Presidente e Vicepresidente dell’ICAIC – Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos), con Susana Molina e Maria Julia Grillo (rispettivamente Direttrice e Coordinatrice accademica di EICTV – Escuela Internacional de Cine y Televisión), con Tania Delgado Fernández (Direttrice del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano) e con un rappresentante di “Nuestra América Convoy”, per offrire una testimonianza diretta sulla situazione culturale e sociale del Paese.

A seguire, la proiezione del documentario _Titón, de La Habana a Guantanamera_ di Mirtha Ibarra (2008, 93’), dedicato alla figura di Tomás Gutiérrez Alea, tra i più importanti registi del cinema cubano e latinoamericano. Attraverso materiali d’archivio, testimonianze e interviste allo stesso Gutiérrez Alea e registi, scrittori e attori che hanno collaborato con lui, il film restituisce il ritratto di un autore capace di coniugare cinema, impegno politico e riflessione sociale. Diretto e scritto dalla stessa Mirtha Ibarra, attrice e compagna di Alea per oltre vent’anni, il documentario offre uno sguardo intimo e approfondito sul percorso artistico e umano di “Titón”, esplorandone il linguaggio cinematografico e il legame con la realtà cubana.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione che riconosce nel cinema uno strumento privilegiato di conoscenza, scambio e solidarietà internazionale.