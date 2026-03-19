Alla scoperta della letteratura romena contemporanea: grandepartecipazione per l’incontro con Matei Vișniec a Spazio Sette
Maria Cilli
- 2 Mondi

Alla scoperta della letteratura romena contemporanea: grandepartecipazione per l’incontro con Matei Vișniec a Spazio Sette

Alla scoperta della letteratura romena contemporanea: grandepartecipazione per l’incontro con Matei Vișniec a Spazio Sette

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2 Mondi - 19 Marzo 2026

di Maria Cilli

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