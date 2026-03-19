Alla scoperta della letteratura romena contemporanea: grandepartecipazione per l’incontro con Matei Vișniec a Spazio Sette

Prosegue con costante successo “Il mese della letteratura romena a Roma”, iniziativa inserita nel programma dell’Anno Culturale Romania–Italia 2026, che sta trasformando la capitale in un vero laboratorio di scoperta letteraria.

La terza tappa ha condotto il pubblico in uno dei luoghi più suggestivi del panorama culturale romano, la libreria Spazio Sette, dove, sotto una straordinaria volta affrescata del XVII secolo, si è svolto

l’incontro con lo scrittore Matei Vișniec, in dialogo con il professor Bruno Mazzoni.

L’evento ha registrato una partecipazione numerosa e attenta, confermando l’interesse vivo del pubblico italiano per una letteratura che oggi appare tra le più dinamiche e sorprendenti del panorama

europeo.

Il dialogo ha attraversato temi cruciali e attuali: il ruolo dello scrittore nella società contemporanea, il rapporto tra letteratura e sistemi totalitari, la vitalità delle lingue latine e le nuove sfide

poste dalla tecnologia e dall’intelligenza artificiale.

Tra le riflessioni emerse, particolarmente incisiva quella sul rapporto tra esperienza storica e creazione artistica: chi ha vissuto in contesti segnati dall’assurdo riconosce nella letteratura dell’assurdo una

radice profondamente reale, quasi inevitabile. L’assurdo, infatti, non è solo una categoria estetica, ma una dimensione della stessa natura umana.

Nel corso dell’incontro si è discusso anche del paradosso contemporaneo di un’umanità che, nel tentativo di superarsi, rischia di smarrire sé stessa: la tentazione di diventare “ibrido”, tra uomo e macchina, e l’idea provocatoria che l’intelligenza artificiale possa rappresentare una forma di auto-sostituzione intellettuale. In questa tensione emerge una verità potente: l’uomo è al tempo stesso un miracolo e una minaccia per sé stesso.

Un altro punto centrale ha riguardato il ruolo della letteratura di fronte alle grandi domande del presente: se i problemi possono trovare soluzioni, le dilemmi restano aperti. Ed è proprio qui che la

letteratura continua a offrire uno spazio essenziale di esplorazione e comprensione.

Il 2026 segna un momento particolarmente favorevole: grazie all’Anno Culturale Romania–Italia, il pubblico italiano ha la possibilità di scoprire o approfondire la conoscenza degli autori romeni, di nuove

voci e scritture sperimentali fino a poco tempo fa difficili da reperire.

“Il mese della letteratura romena a Roma” si configura così come un itinerario culturale settimanale, che ogni martedì anima luoghi simbolici della capitale, trasformandoli in spazi di incontro tra

culture, lingue e visioni del mondo.

I prossimi appuntamenti continueranno a portare al pubblico italiano alcuni tra i più importanti scrittori romeni contemporanei, offrendo un’occasione unica per scoprire, dal vivo, una delle letterature più

effervescenti d’Europa.