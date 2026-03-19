Ethiopia: A Rising Force in African Tourism

Al centro di questo impegno c’è il lancio, nel 2025, della piattaforma digitale Visit Ethiopia, progettata per aiutare i viaggiatori internazionali a scoprire, pianificare e prenotare viaggi nelle diverse destinazioni del paese. Sono stati inaugurati nuovi hotel, i servizi esistenti sono stati potenziati e Ethiopian Airlines ha ampliato la sua rete globale, rendendo l’Etiopia più accessibile e attraente che mai. I tour operator internazionali hanno segnalato un aumento del 40% delle richieste di viaggio tra il 2024 e il 2025, con un crescente interesse da parte di viaggiatori più giovani e gruppi scolastici alla ricerca di esperienze culturali e all’aria aperta coinvolgenti.







L’attrattiva turistica dell’Etiopia si basa su una combinazione straordinariamente ricca di storia, cultura e paesaggio. L’UNESCO elenca attualmente 12 siti Patrimonio dell’Umanità in Etiopia, a conferma dell’eccezionale valore storico e culturale del paese. Tra questi figurano le chiese rupestri di Lalibela, i resti archeologici di Axum, Fasil Ghebbi a Gondar e il Parco Nazionale dei Monti Simien. Insieme, questi siti conferiscono all’Etiopia un profilo turistico che combina civiltà antica, patrimonio religioso e spettacolari paesaggi montani.



L’offerta turistica del paese è inoltre rafforzata dalla sua diversità ecologica e culturale. I monti Simien sono noti a livello internazionale per il trekking e per la fauna endemica, tra cui il gelada, nativo degli altipiani etiopici. Il Parco Nazionale dei Monti Bale è un mosaico paesaggistico di straordinaria bellezza, plasmato dalla combinazione di antiche eruzioni laviche, glaciazioni e dall’erosione della Grande Rift Valley. Anche l’Etiopia meridionale, inclusa la Valle dell’Omo, continua ad attrarre attenzione per la sua diversità culturale e le sue caratteristiche tradizioni locali, sebbene tali aree richiedano una promozione turistica attenta e rispettosa.

Il turismo sostenibile come priorità nazionale

Il governo etiope, con la sua agenda per lo sviluppo verde, i progetti di sviluppo dei corridoi turistici e il programma di investimenti negli eco-lodge, si propone di diffondere i benefici del turismo alle comunità locali e di proteggere il patrimonio ambientale e culturale unico del paese, man mano che il settore cresce. L’obiettivo è garantire che il flusso turistico si estenda oltre la capitale e una manciata di siti emblematici, aprendo destinazioni meno conosciute ai viaggiatori internazionali e creando un’economia turistica più ampia e resiliente.



Il patrimonio culturale dell’Etiopia – dall’antica cerimonia del caffè ai tessuti tradizionali e alle arti performative – viene attivamente promosso come parte di un’offerta integrata che combina storia, natura, gastronomia e cultura vivente. Questo approccio posiziona l’Etiopia non come una destinazione ancorata al passato, ma come un paese proiettato verso il futuro, con un’identità affascinante e sfaccettata.