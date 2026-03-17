In Cammino con la Svizzera Un Ambasciatore, venti regioni, mille incontri. Sono questi i tre elementi chiave di “ In Cammino con la Svizzera”, un progetto che porterà l’Ambasciatore di Svizzera in Italia Roberto Balzaretti nelle venti regioni italiane. Innovazione, sostenibilità, e rapporti con l’Europa ne saranno al centro. L’Ambasciatore svizzero in Campania dal 18 al 20 marzo 2026 La terza tappa del progetto “In Cammino con la Svizzera” si svolgerà in Campania dal 18 al 20 marzo. Il programma prevede incontri con rappresentanti istituzionali, scientifici, economici, culturali e universitari, in varie località, tra cui Napoli, Sicignano degli Alburni e Angri.

In particolare, sono previsti incontri con il Presidente della Regione Roberto Fico e il Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Matteo Lorito, oltre a uno scambio con la startup Megaride e visite allo stabilimento La Doria, all’Apple Academy, all’Institut français Napoli e all’Allied Joint Force Command Naples. Durante questa tappa sarà dato particolare rilievo ai progetti concreti avviati nel quadro del secondo contributo svizzero per rafforzare l’accoglienza e l’assistenza per i minori stranieri non accompagnati, sviluppati insieme a UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati. Il 19 marzo, l’Ambasciatore Balzaretti visiterà il centro di accoglienza per minori di Sicignano Degli Alburni (Salerno). Nel corso della visita, incontrerà i minori presenti e gli operatori del centro e parteciperà, insieme a un mediatore culturale di Save the Children, partner operativo di UNHCR, e figura centrale del progetto, a una camminata per approfondire il tema. La panchina icona del progetto, prodotta in Svizzera in maniera sostenibile, verrà donata al Comune di Sicignano Degli Alburni a fine giornata. Con la sua base leggermente curva e il leggero dondolio che ne deriva, la panchina richiama l’importanza di trovare insieme un punto di equilibrio per l’incontro e un cammino condiviso.

Opportunità per i media Per accreditarsi contattare l’Addetta stampa dell’Ambasciata (recapiti v. sotto). Vari incontri (data e ora su appuntamento): interviste, filmati e foto dell’Ambasciatore e delle personalità presenti Il progetto In Cammino con la Svizzera Più che vicini, Italia e Svizzera sono partner, uniti da una realtà fatta di stretti legami culturali, linguistici ed economici. La lingua italiana, una delle quattro lingue nazionali della Svizzera, è un elemento fondamentale che rafforza il nostro dialogo quotidiano. La collaborazione tra Svizzera e Italia è intensa e continua, favorita dalla vicinanza geografica e dai valori europei comuni. Gli scambi e la collaborazione fioriscono nei più diversi ambiti: dall’energia ai trasporti, dalla cultura alla formazione e ricerca, alla sicurezza e ai progetti finanziati grazie al secondo contributo svizzero nell’ambito di un programma bilaterale sulla migrazione. L’Italia è uno dei principali partner commerciali della Svizzera: gli scambi di beni e servizi tra i due Paesi superano il miliardo di franchi alla settimana. Poiché la diplomazia è fatta anche di prossimità e di vicinanza, nei prossimi due anni l’Ambasciatore di Svizzera in Italia, Roberto Balzaretti, visiterà le venti regioni d’Italia