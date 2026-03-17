Da Baku a Villa Torlonia: il Novruz

Anche Roma ha festeggiato la Festa di Primevera azerbaijana. Ieri, 16 marzo, l’Ambasciata dell’Azerbaijan in Italia ha tenuto un concerto di danza e musica per il “Novruz”, ovvero la celebrazione dell’equinozio di primavera nel cuore dell’Asia centrale.

Cos’è il Novruz?

Una crasi di due parole antico-persiane: nava (nuovo) e rəzaŋh (giorno). Il risultato? Nuovo giorno, provocato dal fresco vento della primavera. La festa del Novruz ha origini lontane che risalgono al secondo secolo dopo Cristo, parliamo dell’epoca dell’Impero partico dove le popolazioni sottomesse donavano i propri beni all’Imperatore.

Il Novruz, celebrato precisamente il 20 marzo, unisce decine di paesi nel mondo, dall’Asia all’Oceano Pacifico e, ovviamente, una festa millenaria di questa portata. Prima dei festeggiamenti, nelle case in Azerbaijan con la “scuotitura della casa”, l’equivalente delle nostre pulizie di primavera. Il calore pervade gli animi durante il Novruz, si fanno visite ad amici, parenti e vicini. I visitatori vengono accolti con frutta secca e dolci tipici che variano di nazione in nazione.

I veri protagonisti del Novruz azerbaijano

Kosa e Kechal sono due personaggi comici della tradizione azerbaijana della festività primaverile.

Appaiono per le strade delle grandi città per intrattenere i cittadini. Kosa è un uomo paffuto con una barba finta, ma che non riesce a farsi crescere. La barba sua barba è un’allegoria dell’inverno. Invece, Kechal è un uomo grasso, calvo e dispettoso che rappresenta l’estate, e il suo nome, tradotto significa letteralmente “testa calva” . Quando sono i giorni dell Nowruz, giocano a Kos-kosa, un gioco tradizionale dell’Azerbaijan del Nowruz con i bambini e si dedicano a molteplici attività: dipingono le uova, cantano canzoni e spesso bisticciano tra loro come metafora dell’arrivo della primavera. Kosa e Kechal sono diventati uno dei personaggi più famosi, se non il più famoso, nelle tradizioni azere del Nowruz, un vero volto del nazional popolare. Hanno ottenuto grande attenzione e partecipando a talk show e film mainstream in tutto il paese.

Ieri è stata una giornata unica al Teatro di Villa Torlonia. Nella capitale più mediterranea d’Europa è stato possibile assistere allo spirito primaverile Kosa e Kechal, del khoncha e dei quattro elementi danzanti dell’equinozio. Lo spirito creativo di Baku ha portato, ancora una volta, nel mondo le sue opere.