Asian Film Festival: a Roma torna il grande cinema dell’Estremo Oriente

Roma si prepara ad accogliere nuovamente uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di cinema internazionale. Dal 7 al 15 aprile, il Cinema Farnese ospiterà la 23° edizione dell’Asian Film Festival, manifestazione che da oltre vent’anni porta nella Capitale il meglio della produzione cinematografica dell’estremo oriente, confermandosi come uno dei principali punti di riferimento in Italia per il cinema asiatico contemporaneo.

L’edizione 2026 propone un programma ricco e articolato: 36 lungometraggi, di cui 18 in concorso, 9 nella sezione Newcomers dedicata agli autori emergenti e 9 fuori concorso, oltre a 10 cortometraggi. Un percorso cinematografico che attraversa numerosi paesi dell’Asia (tra cui Thailandia, Giappone, Corea del Sud, Indonesia, Filippine, Malesia, Cina, Vietnam, Singapore, Cambogia, Hong Kong e Taiwan) offrendo uno sguardo ampio e variegato sulle tendenze del cinema asiatico contemporaneo. Il festival si conferma così un importante ponte culturale tra Roma e il continente asiatico, capace di coniugare il cinema d’autore con opere destinate a un pubblico più vasto.

Ad aprire il festival, il 7 aprile, sarà “Girl” (2025), esordio alla regia della celebre attrice Shu Qi, presentato in concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2025 e vincitore del premio per la Miglior Regia al 30° Busan Internazional Film Festival. Il film offre un intenso ritratto femminile, segnando un debutto autoriale di grande sensibilità e inaugurando un’edizione particolarmente attenta ai cambiamenti sociali e culturali dell’Asia contemporanea.

Tra i titoli più attesi spiccano due produzioni thailandesi: “Morte Cucina” (2025) di Pen-ek Ratanaruang, sofisticato thriller ambientato nel mondo della famiglia, e “Human Resourse” (2025) di Nawapol Thamrongrattanarit, una riflessione ironica e lucida sulle dinamiche del lavoro contemporaneo, premiata alla Mostra di Venezia nella sezione Orizzonti.

Dall’Indonesia arrivano invece opere che alternano impegno civile e racconto generazionale: “Siapa Dia” (2025) e “Whisper in the Dappas” (2025) di Garin Nugroho, mentre “Rangga & Cinta” (2025) di Riri Riza celebra l’amicizia e i sogni giovanili attraverso il linguaggio della commedia musicale.

Il cinema filippino sarà rappresentato dall’epico “Magellan” (2025) di Lav Diaz, che riflette sulle eredità della colonizzazione, e da “Moonglow” (2026) di Isabel Sandoval, racconto intimo sull’identità e sulla memoria personale.

Particolarmente ricca la presenza della Corea del Sud, con otto titoli in programma, tra cui i thriller “The Old Woman with the Knife” (2025) di Min Kyu-dong e “The Ugly” (2025) di Yeon Sang-ho, accanto al più poetico “Beautiful Dreamer” (2025) di Lee Kwang-kuk.

Dal Giappone arrivano invece “Love on Trial” (2025) di Koji Fukada, presentato a Cannes, e “Sham” (2025) di Takashi Miike, che mescola thriller e satira sociale.

Il festival si concluderà il 15 aprile con la cerimonia di premiazione e la proiezione di “She Has No Name” (2024) del maestro hongkonghese Peter Chan e di “The Ugly” di Yeon Sang-ho. Tra gli ospiti internazionali attesi figurano Koji Fukada, Garin Nugroho, Isabel Sandoval e Lee Kwang-kuk, protagonisti di incontri con il pubblico e momenti di approfondimento dedicati alle diverse cinematografie asiatiche. Un’occasione preziosa per esplorare storie, linguaggi e sensibilità che continuano a ridefinire il panorama del cinema globale.