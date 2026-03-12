Etiopia, ad Addis Abeba il forum “Invest in Ethiopia 2026”: obiettivo oltre 2,4 miliardi di dollari di nuovi investimenti

L’Etiopia si prepara a ospitare la quarta edizione del forum internazionale “Invest in Ethiopia 2026”, in programma il 26 e 27 marzo 2026 ad Addis Abeba, con l’obiettivo di attrarre nuovi capitali esteri e rafforzare il dialogo con la comunità degli investitori globali. Secondo gli organizzatori, l’evento mira a generare impegni di investimento per oltre 2,4 miliardi di dollari, confermando la crescente attenzione internazionale verso l’economia del Paese africano.

Il forum si terrà presso lo Skylight Hotel della capitale etiope e avrà come tema principale “Ethiopia is Ready for Investment” (“L’Etiopia è pronta per gli investimenti”). L’iniziativa è organizzata dalla Ethiopian Investment Commission, in collaborazione con il Ministero delle Finanze e con diversi partner internazionali per lo sviluppo. L’evento si inserisce nella strategia del governo etiope volta ad aumentare i flussi di investimenti diretti esteri (IDE) e a promuovere nuove opportunità di collaborazione economica con imprese e istituzioni finanziarie globali.

Secondo le previsioni, il forum riunirà oltre 800 partecipanti tra investitori internazionali, leader aziendali, rappresentanti istituzionali e responsabili politici. La piattaforma offrirà occasioni di networking, incontri bilaterali e presentazioni dedicate ai principali settori di sviluppo del Paese, con l’obiettivo di favorire la conclusione di nuovi accordi commerciali e industriali.

L’appuntamento del 2026 segue il successo delle precedenti edizioni. L’ultimo forum ha registrato la partecipazione di 750 delegati provenienti da 58 Paesi e ha portato alla firma di accordi di investimento per oltre 1,6 miliardi di dollaricon cinque aziende attive soprattutto nei settori minerario e dell’energia solare. I risultati ottenuti hanno rafforzato la reputazione dell’iniziativa come una delle principali piattaforme di promozione degli investimenti nel Paese.

Negli ultimi anni l’Etiopia ha consolidato la propria posizione come una delle destinazioni emergenti più dinamiche del continente africano per gli investimenti internazionali. Il Paese si colloca attualmente al secondo posto in Africa per afflussi di investimenti diretti esteri, un dato che riflette sia le dimensioni del mercato interno sia le riforme economiche introdotte dal governo per migliorare il clima imprenditoriale.

Tra i settori considerati prioritari per i nuovi investimenti figurano l’energia rinnovabile, l’industria manifatturiera, l’agroindustria, l’estrazione mineraria e lo sviluppo delle infrastrutture. Attraverso il forum, le autorità etiope puntano non solo ad attrarre capitali, ma anche a favorire trasferimenti tecnologici, creazione di posti di lavoro e crescita sostenibile.

Il forum “Invest in Ethiopia 2026” rappresenta dunque un tassello centrale nella strategia del Paese per rafforzare la propria integrazione nei mercati globali e consolidare il ruolo dell’Etiopia come hub economico e produttivo dell’Africa orientale. Con la partecipazione di centinaia di investitori e decisori economici, Addis Abeba si prepara a diventare per due giorni il punto di incontro tra opportunità di investimento e sviluppo economico nel continente.