Etiopia, ad Addis Abeba il forum “Invest in Ethiopia 2026”: obiettivo oltre 2,4 miliardi di dollari di nuovi investimenti
Bianca Ricci
- Etiopia

Etiopia, ad Addis Abeba il forum “Invest in Ethiopia 2026”: obiettivo oltre 2,4 miliardi di dollari di nuovi investimenti

Etiopia, ad Addis Abeba il forum “Invest in Ethiopia 2026”: obiettivo oltre 2,4 miliardi di dollari di nuovi investimenti

foto-articolo
Etiopia - 12 Marzo 2026

di Bianca Ricci

Condividi: