In Udienza dai Capitani Reggenti i vertici organizzativi e artistici del San Marino Song Contest 2026

Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Matteo Rossie Lorenzo Bugli, hanno ricevuto ieri in Udienza organizzatori e artisti del San Marino Song Contest, in programma il 6 marzo presso il Teatro Nuovo di Dogana.

Presenti all’Udienza il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, il Presidente di San Marino RTV Pasquale Valentini, la Direttrice creativa e conduttrice della finale Simona Ventura, Marco Carrara e Maddalena Corvaglia che la affiancheranno nella conduzione della serata,Denny Montesi Amministratore Unico di Media Evolution.

Ideato nel 2022 dalla Segreteria di Stato per il Turismo e realizzato in collaborazione con San Marino RTV e Media Evolution, San Marino Song Contest rappresenta l’evento di riferimento musicale della Repubblica di San Marino e tappa finale del percorso di selezione dell’artista che rappresenterà il Paese all’Eurovision Song Contest, piattaforma strategica di promozione culturale e territoriale, capace di generare ampia visibilità internazionale con ricadute significative in termini di immagine, attrattività turistica e posizionamento nel panorama europeo.

L’evento e la relativa complessa organizzazione sanciscono e confermano la collaborazione consolidata tra San Marino RTV e RAI, unite in un dialogo foriero alla realizzazione di progetti di grande qualità e all’insegna del lavoro di squadra.

La finalissima del San Marino Song Contest si terrà venerdì 6 marzo 2026 al Teatro Nuovo di Dogana e sarà trasmessa in diretta su San Marino RTV (canale 550), Radio San Marino, Radio2 Rai e in streaming su RaiPlay.

I Capitani Reggenti hanno espresso vivo e motivato orgoglio per l’iniziativa, che accende i riflettori di tutta Europa sulla Repubblica di San Marino, e compiacimento per la presenza degli illustri artisti, in primis Simona Ventura, plauso per la prestigiosa carriera e per il brillante percorso di assoluto rilievo nella televisione italiana e non solo, sottolineando come la partecipazione di professionisti di fama elevi ulteriormente il livello dello spettacolo, contribuendo a una promozione internazionale e di alto profilo del Paese, sotto l’egida della musica, linguaggio universale e strumento attraverso il quale San Marino ribadisce la propria identità di terra antica, custode della libertà ma anche protesa verso l’innovazione e creatività contemporanea.

Il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, ha ricordato come il San Marino Song Contest sia divenuto l’evento di punta della programmazione turistica e del palinsesto della televisione di Stato, rappresentando un solido volano per la valorizzazione del talento artistico e un pilastro della strategia di promozione della Repubblica di San Marino, con un peso in termini di autorevolezza internazionale sempre più forte, grazie ad una straordinaria esposizione mediatica globale, in grado di generare ricadute positive in termini di immagine, promozione del territorio e attrattività turistica, un investimento strategico sempre più rilevante, volto a rafforzare il posizionamento di San Marino nel contesto europeo e internazionale, la direzione artistica affidata a Massimo Bonelli e la direzione creativa di Simona Ventura rappresentano grande garanzia di qualità.

In occasione del San Marino Song Contest 2026, Poste San Marino ha realizzato un francobollo celebrativo dedicato, l’annullo postale è stato consegnato in omaggio dal Segretario di Stato Federico Pedini Amati ai Capitani Reggenti.