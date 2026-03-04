Buccino Grimaldi incontra i vertici aeronavali della Guardia di Finanza

A Madrid, l’ambasciatore d’Italia in Spagna, Buccino Grimaldi, ha ricevuto oggi il Generale di Corpo d’Armata Stefano Screpanti, Comandante Aeronavale Centrale della Guardia di Finanza, e il Generale di Divisione Joselito Minuto, Comandante Operativo Aeronavale del Corpo, in missione ufficiale nel Paese iberico.

La visita dei due alti ufficiali si inserisce nell’ambito dell’operazione “Join Spain 2026”, coordinata dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (FRONTEX), con centro di coordinamento internazionale presso il Comando Generale della Guardia Civil a Madrid, anch’esso oggetto di una visita istituzionale.

Durante la missione, i vertici aeronavali della Guardia di Finanza hanno incontrato il personale italiano impiegato presso l’aeroporto di Malaga a bordo del velivolo ATR72 “Grifo 23” e presso il porto di Almeria, dove opera il Pattugliatore Veloce P.V.7 “Paolini”. Assetti aerei e navali che testimoniano l’impegno concreto dell’Italia nel dispositivo europeo di controllo e sicurezza delle frontiere.

Il colloquio con l’Ambasciatore ha consentito un aggiornamento dettagliato sugli sviluppi più recenti dell’operazione, che vede la Guardia di Finanza contribuire con uomini e mezzi altamente specializzati nel contrasto al crimine transfrontaliero. Tra le priorità operative figurano il traffico internazionale di stupefacenti e il favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, fenomeni che richiedono un coordinamento sempre più stretto tra le autorità nazionali e le agenzie europee.

L’operazione “Join Spain 2026” rappresenta un esempio concreto di cooperazione multilaterale nel Mediterraneo occidentale, area strategica per i flussi migratori e per le rotte del narcotraffico. In questo contesto, l’integrazione tra capacità aeronavali, intelligence e scambio informativo risulta fondamentale per garantire efficacia e tempestività d’intervento.

L’incontro ha inoltre ribadito il valore della collaborazione tra Italia e Spagna nel quadro delle iniziative promosse dall’Unione europea, rafforzando il legame tra diplomazia e sicurezza operativa. La presenza di personale italiano sul territorio spagnolo, sotto l’egida di FRONTEX, conferma il ruolo attivo del nostro Paese nella tutela delle frontiere esterne dell’UE e nella difesa della legalità internazionale.

La missione in Spagna dei vertici aeronavali della Guardia di Finanza si inserisce dunque in un più ampio impegno volto a consolidare sinergie europee e a potenziare la capacità di risposta alle minacce transnazionali, in un contesto geopolitico che richiede cooperazione, rapidità decisionale e condivisione delle competenze.