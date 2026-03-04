L’Ambasciata del Canada in Italia lancia il Premio Canada-Italia per l’Innovazione 2026
Bianca Ricci
- Canada

L’Ambasciata del Canada in Italia lancia il Premio Canada-Italia per l’Innovazione 2026

L’Ambasciata del Canada in Italia lancia il Premio Canada-Italia per l’Innovazione 2026

foto-articolo
Canada - 4 Marzo 2026

di Bianca Ricci

Condividi: