L’ambasciatore della Colombia in Italia rafforza le alleanze di cooperazione con l’Europa e l’IILA al vertice ICARRD+20

Cartagena de Indias, 28 febbraio 2026. In chiusura della Seconda Conferenza sulla Riforma Agraria e lo Sviluppo Rurale (ICARRD +20), l’Ambasciatrice della Colombia in Italia, Ligia Margarita Quessep Bitar, ha concluso con successo un programma di alto livello volto a rafforzare la cooperazione tecnica e le relazioni bilaterali tra Colombia, Europa e organizzazioni multilaterali.



Cooperazione con l’Italia e l’IILA.

Nell’ambito del rafforzamento dei legami con la Repubblica Italiana, l’Ambasciatore Quessep ha facilitato un incontro bilaterale strategico tra la Ministra degli Affari Esteri, Yolanda Villavicencio, e il Segretario Generale dell’Organizzazione Italo-Latinoamericana (IILA), Giorgio Silli. Nel corso della giornata, l’Ambasciatore ha inoltre accompagnato il Segretario Silli a una sessione di lavoro con la Governatrice di Sucre, Lucy García Montes, dove hanno valutato progetti congiunti in materia di turismo sostenibile e itinerari gastronomici, pilastri fondamentali per il rilancio delle economie rurali nei Caraibi colombiani.

Leadership nella sostenibilità e nelle denominazioni di origine

In qualità di Presidente dell’IILA, ​​l’Ambasciatrice Quessep ha partecipato, insieme all’Ambasciatore d’Italia in Colombia, Giancarlo Maria Curcio, a un dibattito specialistico sulle Denominazioni di Origine. Questo forum ha evidenziato l’importanza di questi marchi di qualità come strumenti per lo sviluppo di prodotti sostenibili e competitivi sui mercati internazionali. L’agenda con l’Italia si è conclusa con l’inaugurazione ufficiale del padiglione della cooperazione italiana alla fiera ICARRD +20.

Gestione diplomatica con accreditamenti simultanei

Per rafforzare la presenza della Colombia nei Balcani, l’Ambasciatore ha tenuto incontri ad alto livello con le delegazioni della Repubblica del Kosovo e della Repubblica d’Albania, Paesi sottoposti alla giurisdizione concorrente della Missione a Roma.

Negli incontri tenuti con il viceministro dell’Agricoltura del Kosovo, Imri Demelezi, e il consigliere del Ministero dell’Agricoltura dell’Albania, Florenc Qosja, l’ambasciatrice Quessep ha espresso la sua gratitudine per la loro partecipazione a questo vertice mondiale e ha ribadito l’impegno del governo nazionale ad approfondire il dialogo politico e la cooperazione tecnica in materia agricola con entrambe le nazioni.

Con questi sforzi, l’Ambasciata colombiana in Italia ribadisce il suo impegno nel promuovere l’offerta territoriale del Paese negli scenari globali, consolidando alleanze strategiche che si traducano in benefici tangibili per il settore rurale e mantenendo un dialogo permanente con i partner europei.