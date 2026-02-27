Vincitrice del Livorno Piano Competition Ariana Takazova si esibirà a Casa Russa a Roma

Martedì 3 marzo alle ore 19:00, Casa Russa a Roma celebrerà la Giornata Internazionale della Donna con un recital di Ariana Takazova, vincitrice del prestigioso Livorno Piano Competition, edizione del 2025. La solista russa ha superato tutte e quattro le fasi di qualificazione del concorso, vincendo oltre 60

concorrenti provenienti da 45 paesi, dalla Spagna al Giappone. Le è stato inoltre assegnato un premio speciale per la migliore interpretazione di musiche di compositori del XX e XXI secolo.



Giovane stella della scuola pianistica russa, Ariana Takazova è assistente tirocinante del Conservatorio Čajkovskij di Mosca, nel 2023 è stata insignita del titolo “la Migliore Laureata”, è vincitrice del primo premio al Concorso Internazionale di Musica C. Franck in Belgio, ha una borsa di studio della Fondazione Culturale Russa. Vincitrice di numerosi concorsi internazionali. La venticinquenne pianista si esibisce regolarmente con orchestre sinfoniche, tra cui l’Orchestra del Teatro Mariinskij e importanti ensemble moscoviti.



In programma del concerto dedicato all’8 marzo musiche di Aleksandr Scriabin, Petr Čajkovskij, Sergej Rachmaninov, Johann Sebastian Bach, Maurice Ravel, Claude Debussy e altri compositori. È un viaggio musicale attraverso stili ed epoche.



L’ingresso è libero, la prenotazione al link è obbligatoria:

https://forms.gle/gBoUttFYDhfABYBb9