“Prix Goncourt, la scelta dell’Italia”: a Palazzo Farnese gli studenti protagonisti della letteratura francofona
Bernardo Mancini
- Francia

“Prix Goncourt, la scelta dell’Italia”: a Palazzo Farnese gli studenti protagonisti della letteratura francofona

“Prix Goncourt, la scelta dell’Italia”: a Palazzo Farnese gli studenti protagonisti della letteratura francofona

foto-articolo
Francia - 20 Febbraio 2026

di Bernardo Mancini

Condividi: