Casa Russa a Roma ospiterà una mostra dell’arte popolare bashkira
Bernardo Mancini
- Russia

Casa Russa a Roma ospiterà una mostra dell’arte popolare bashkira

Casa Russa a Roma ospiterà una mostra dell’arte popolare bashkira

foto-articolo
Russia - 20 Febbraio 2026

di Bernardo Mancini

Condividi: