Si è svolto a Milano il Forum Imprenditoriale Italo-Etiope sul Caffè

Milano, 19-20 febbraio 2024 (Yekatit 12, 2016 calendario etiope) – Il Forum Etiope Coffee Business organizzato dall’ambasciata E.F.D.R a Roma in collaborazione con Ethiopian Coffee Association si è tenuto in grande maniera il 19 e 20 febbraio a Milano, Italia.

A Roma l’ambasciata E.F.D.R in pieno potere ambasciatore sua eccellenza Demitu Hambisa, ministro degli Esteri E.F.R., dell’economia e della politica, coordinatore DETA, l’ambasciatore Yohannes Fenta e il ministro degli Esteri italiano direttore dell’Africa subsahariana Amb. Stefano hanno tenuto un discorso al programma di apertura del forum.

Nel suo discorso, Etiopia e Italia hanno un rapporto a lungo termine e un forte rapporto tra persone, aziende esportatori di caffè etiopi con aziende italiane per aumentare la fornitura e il mercato del caffè, aumentare la conoscenza del settore e l’accesso al mercato mondiale concentrandosi sul branding e la creazione di asset è importante, e infine una discussione B2B si è tenuto nel forum.