Dialoghi senza confini: il finissage della mostra tra Italia e Argentina alla Casa Argentina di Roma

Si conclude con un evento speciale la mostra “Dialoghi senza confini – Nove voci dell’arte tra Italia e Argentina”, che ha animato gli spazi espositivi della Casa Argentina a Roma nelle scorse settimane. Il finissage è fissato per il prossimo 4 marzo alle ore 18.00, presso la storica sede di Via Veneto 7, nel cuore della capitale.

Un appuntamento che si preannuncia come il degno epilogo di un percorso espositivo capace di intrecciare culture, linguaggi e sensibilità artistiche provenienti da due mondi geograficamente lontani, ma profondamente legati da radici storiche e umane comuni. L’Italia e l’Argentina condividono, da oltre un secolo, un legame fatto di migrazione, nostalgia, identità ibride e continue contaminazioni culturali: ed è proprio da questo fertile terreno che nasce il progetto espositivo.

La mostra, curata da Stella Maresca e Lucrezia Febo in collaborazione con ContArt Gallery, ha messo in dialogo nove voci artistiche che, attraverso tecniche e visioni differenti, hanno esplorato il tema del confine — non solo geografico, ma anche interiore, emotivo e concettuale. Il titolo stesso, “Dialoghi senza confini”, è un manifesto programmatico: l’arte come spazio in cui le distanze si annullano e le differenze diventano occasione di incontro e arricchimento reciproco.

Le opere esposte hanno offerto al pubblico romani un viaggio visivo tra le due sponde dell’Atlantico, restituendo la complessità di un rapporto che affonda le radici nei flussi migratori del Novecento e che oggi si rinnova attraverso nuove forme di scambio artistico e intellettuale. Pittura, scultura, fotografia e installazione si sono alternate lungo il percorso espositivo, creando un racconto corale e polifonico.

Il finissage del 4 marzo rappresenterà l’occasione per rivivere insieme questa esperienza in una serata di chiusura aperta al pubblico, alla presenza degli artisti, delle curatrici e dei rappresentanti delle istituzioni coinvolte. Un momento di celebrazione, ma anche di riflessione sul valore del dialogo interculturale come strumento di conoscenza e coesione.

La Casa Argentina a Roma, istituzione da sempre impegnata nella promozione della cultura argentina in Italia, si conferma ancora una volta luogo privilegiato per questo tipo di incontri, capace di trasformare uno spazio istituzionale in un autentico crocevia di culture.

L’ingresso all’evento è libero. Un’occasione da non perdere per chi ama l’arte e crede nel potere dei ponti tra i popoli.