È morta a Roma l’attrice e artista cilena Marta Contreras

È morta a Roma l’attrice, cantante e artista cilena Marta Contreras, secondo quanto riferito da fonti a lei vicine. Figura di riferimento della scena culturale cilena, ha attraversato oltre mezzo secolo di teatro, cinema e musica con un percorso segnato da un forte impegno civile.

Formatasi in recitazione all’Università di Valparaíso, ha avviato la sua carriera tra gli anni Cinquanta e Sessanta, affermandosi rapidamente come interprete intensa e versatile. Sul grande schermo ha preso parte a film divenuti emblematici della cinematografia cilena, tra cui Ya no basta con rezar (1972), Sussi (1988) e Caluga o menta (El Niki) (1990).

Parallelamente all’attività teatrale e cinematografica, dal 1964 si è dedicata alla composizione musicale, distinguendosi per l’originale lavoro di messa in musica della poesia latinoamericana e spagnola. Particolarmente apprezzate le sue interpretazioni dei testi di Gabriela Mistral, così come le musiche ispirate a Nicolás Guillén, Pablo Neruda e Federico García Lorca.

Dopo il colpo di Stato militare del 1973, si era stabilita in Italia, dove aveva proseguito la propria attività artistica e culturale, mantenendo un forte legame con il Cile e con le comunità latinoamericane in Europa.

La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo culturale cileno e per quanti hanno riconosciuto nella sua opera un punto di incontro tra arte, poesia e impegno sociale.

Era madre di Claudia Barattini, ex Ministra della Cultura del Cile E attualmente segretaria culturale dell’IILA.