 Concerto dell’Amicizia con L’Aquila

Con il concerto “Sogno d’Amore” è stata inaugurata la VII stagione de “I Concerti dell’Amicizia”, progetto culturale ideato dall’associazione “L’Aquila Siamo Noi” insieme all’Ambasciata della Federazione Russa in Italia e al Centro culturale Casa Russa a Roma. L’evento si è svolto giovedì 29 gennaio a Palazzo Santacroce, sede della Casa Russa a Roma.

Il concerto e i protagonisti

Protagonista della serata il trio The Honeymooners Ensemble, composto da giovani musicisti aquilani formatisi al Conservatorio “Alfredo Casella” di L’Aquila: Ylenia Scimia (soprano), Andrea Petricca (violino) e Margareth Coda (pianoforte). Il programma ha proposto brani di Tosti, Bellini, Hahn, Kjui, Cajkovskij e Bizet, intervallati da letture di poesie di autori russi e italiani.

Il concerto si è tenuto a Palazzo Santacroce, sede della prestigiosa istituzione culturale russa diretta dalla dott.ssa Dariya Pushkova. L’evento è stato realizzato grazie al mecenatismo dell’impresa aquilana Unirest.

Nel comunicato si ricorda che il progetto è nato a seguito del recupero e restauro dello storico Palazzo Ardighelli a L’Aquila, oggi sede distaccata del MAXXI di Roma, e della completa ricostruzione della chiesa di San Gregorio Magno, nell’omonima frazione aquilana, grazie al contributo della Federazione Russa pari a circa 10 milioni di euro. “I Concerti dell’Amicizia” vengono indicati come un ponte culturale tra la Città di L’Aquila e la Federazione Russa.

Dichiarazioni

«Il progetto de “I Concerti dell’Amicizia” testimonia ancora una volta l’apertura della Russia al dialogo culturale, riaffermando il valore universale dell’arte e della musica come linguaggi capaci di unire i popoli. Congratulazioni a L’Aquila per la prestigiosa nomina a Capitale Italiana della Cultura 2026: un riconoscimento che celebra la sua storia, la sua resilienza e la sua straordinaria vitalità culturale a cui ha potuto contribuire anche la Russia», afferma la direttrice della Casa Russa a Roma, Dariya Pushkova.

«Sono particolarmente felice che il primo concerto organizzato dalla nostra Associazione nell’anno di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura sia uno de “I Concerti dell’Amicizia”: in questi anni di gravi tensioni internazionali essi ribadiscono il ruolo fondamentale della cultura quale strumento di dialogo tra i popoli, in particolare tra il popolo italiano e quello russo, legati da sincera amicizia e reciproca ammirazione ed apprezzamento per le rispettive culture», afferma Alfredo Ranieri Montuori, vicepresidente di “L’Aquila Siamo Noi”.